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Мурманская область. Арктика (16+)20.06.20 12:50

Премьер-министр РФ утвердил продление электронных больничных для работающих пенсионеров

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил изменения во временные правила оформления листков нетрудоспособности и назначения выплат по ним. Текст постановления опубликован на сайте кабмина.

«Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удаленную работу и не находящиеся в отпуске, могут продлить электронные больничные», - отмечается в пояснительной записке.

Согласно её тексту, речь идёт о людях старшего возраста, живущих в регионах, где ограничения по решению руководителей субъектов продолжают действовать. Такие граждане могут оформлять электронные больничные сроком действия с 15 июня до официального окончания режима самоизоляции в данном конкретном регионе.

Граждане при оформлении больничных не должны будут предоставлять какие-либо дополнительные сведения или документы, они будут выдаваться на основе данных, которые работодатели в электронном виде направляют в Фонд социального страхования. В кабмине добавили, что новые электронные больничные, как и предыдущие, оплачиваются за счёт средств Фонда социального страхования напрямую работнику за весь период в течение семи календарных дней со дня оформления больничного.

Кроме того, в кабмине напомнили, что расчет пособия по временной нетрудоспособности в связи с карантином проходит по общим правилам. «При стаже более восьми лет дни, проведенные на больничном, оплачиваются в 100-процентном размере, - указывается в пояснительной записке. - Для расчёта берется заработок за два года, но при этом ограничивается средним максимальным заработком 69961,65 рубля в месяц».

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 15 июня 2020 года.

 

 

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