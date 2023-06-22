Премьер-министр России Михаил Мишустин взвалил на правительство будущее Арктики

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил до 1 ноября проработать дополнительные меры господдержки для строительства и покупки судов ледового класса для Северного морского пути (СМП). Большой блок задач поставлен перед Минпромторгом. До 1 декабря вместе с госкорпорацией «Росатом» он должен представить в правительство предложения по строительству судов ледового класса для Северного морского пути.

«Большой блок задач поставлен перед Минпромторгом… до 1 ноября — вместе с Минфином и Минэкономразвития проработать дополнительные меры господдержки для строительства, а также приобретения таких судов», — сказано в сообщении на сайте кабмина.

К 1 декабря правительство ждёт и концепцию развития транзитного потенциала СМП. «К 1 декабря в правительство должна быть представлена концепция развития транзитного потенциала Северного морского пути, разработкой которой занимаются «Росатом», Минвостокразвития, Минтранс, Минэкономразвития и МИД», — сказано в сообщении.

Также Мишустин поручил к зиме 2024 года подготовить концепцию формирования тарифов по ледокольной проводке судов в акватории СМП.

«С учётом важности вопроса стоимости услуг по ледокольной проводке судов в акватории Северного морского пути Михаил Мишустин поручил подготовить согласованную концепцию формирования тарифов в этой сфере с 2028 года», — отмечено в пресс-релизе кабмина.

Минфин до 1 августа совместно с Минприроды должен проработать обеспечение системы государственного экологического мониторинга в акватории Северного морского пути; а совместно с Минпромторгом и АО «Атомэнергомаш» — реализации комплексных проектов по созданию судового комплектующего оборудования, в том числе для крупнотоннажных судов.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минфину обеспечить финансирование строительства пятого и шестого серийных универсальных атомных ледоколов проекта 22220 для Северного морского пути.

Минфин также должен разработать механизм льготного долгосрочного (на период не менее 25 лет) кредитования строительства пятого и шестого серийных ледоколов проекта 22220 по ставке не более 2% годовых. В этой работе будут задействованы Минпромторг, «Росатом» и ВЭБ.РФ.

Фото: http://government.ru/news/48519/