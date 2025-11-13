Премьера документального фильма «Преодолевая сахар» — к Всемирному дню борьбы с диабетом

В фильме рассказывается о том, как главная героиня киноленты преодолела 3500 километров — от Ставрополя до Териберки — на мотоцикле, чтобы осуществить свою мечту: погрузиться с аквалангом в холодные воды Баренцева моря. На пути она сталкивалась с множеством испытаний, но главным вызовом стало постоянное взаимодействие с собственным телом, ведь героиня живёт с диагнозом сахарный диабет 1 типа.

В честь Всемирного дня борьбы с диабетом, 14 ноября, в Центре современного искусства «СОПКИ.21А» состоится премьерный показ документального фильма «Преодолевая сахар». Режиссёр - Александр Шмаков. Начало в 14.30

Мероприятие направлено на привлечение внимания общества к проблеме сахарного диабета, разрушение стереотипов, поддержку и вдохновение людей, живущих с этим заболеванием. Его цель — показать, что при правильном отношении и самоконтроле диагноз не является препятствием для активной и полноценной жизни.

«Наш проект — это история о преодолении и вере в себя. О том, что сила духа способна победить любые ограничения», — отмечают организаторы премьеры – Продюсерский центр «Северный характер» и Мурманское отделение Союза журналистов России.

В фильме рассказывается о том, как главная героиня киноленты преодолела 3500 километров — от Ставрополя до Териберки — на мотоцикле, чтобы осуществить свою мечту: погрузиться с аквалангом в холодные воды Баренцева моря. На пути она сталкивалась с множеством испытаний, но главным вызовом стало постоянное взаимодействие с собственным телом, ведь героиня живёт с диагнозом сахарный диабет 1 типа.

Фильм — о смелости, вере и силе, которая помогает идти вперёд несмотря ни на что. (12+)

