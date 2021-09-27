Премьера фильмов северян состоялась в Мурманске

В воскресенье в Мурманске в кинотеатре «Галактика» состоялась премьера фильмов выпускников киношколы Печенгафильм. Это - лента, снятая по сценарию никельчанки Татьяны Егоровой «Ошибки молодости», фильм «Капсула времени» (режиссёр Анна Цедрик), рассказывающий о том, как подросток попал в военное прошлое, и картина «Кот пойдёт со мной» о трогательной дружбе воспитанника детского дома и кота (режиссёр Екатерина Мавлютова).

Организатор проекта киношкола «Печенгафильм» - АНО «Центр социальных проектов Печенгского района «Вторая школа» при поддержке компании «Норникель». Соорганизатор проекта - творческое объединение «Нордфильм» при участии Союза кинематографистов Российской Федерации и информационной поддержке Министерства культуры Мурманской области.

Кинопоказ организовал Центр развития кинопроизводства Мурманской области в рамках Международного кинофестиваля «Северный характер: green screen».

На премьерный показ пришли участники съёмочных групп фильмов: режиссёры, кинооператоры, специалисты по звуку и свету. Зрители тепло встретили актёров, сыгравших главные роли в фильмах.

Пришли бойцы военно-исторического клуба заполярный рубеж и группы военно-исторической реконструкции «Титовский гарнизон», сыгравшие в «Капсуле времени». Был главный герой фильма «Ошибки молодости» - мальчик Семён, который снимался в фильме «Кот пойдёт со мной». И сам кот Мартин, который сыграл роль пропавшей кошки Муси, тоже был. Его принесла хозяйка. Во время всего сеанса кот разгуливал по залу.

По окончании показа член жюри Международного кинофестиваля «Северный Характер: green screen» кинорежиссёр и продюсер Никита Чисников провёл мастер- класс «Продюсирование кино и видеосъёмки», где подробно разобрал процесс создания киноленты на примерах работ выпускников киношколы «Печенгафильм».