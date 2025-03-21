Премьера! «Самый лучший папа» - в Мурманском областном театре кукол

22 и 23 марта в малом зале Мурманского областного театра кукол состоится премьера спектакля для малышей «Самый лучший папа» (3+) по мотивам пьесы «Золотой цыплёнок» Владимира Орлова.

Как сообщает vk.com/murmanpuppet, в добром и весёлом спектакле режиссёра Владимира Бирюкова и художника Алевтины Торик зрители познакомятся с Курицей, рекордсменкой Рябой Ивановной, её цыпленком, вылупившемся из золотого яйца, плутовкой Лисой и простоватым Волком. Это история о том, как большой лесной хищник неожиданно превратился в заботливую мамашу для цыплёнка. Да и что ему остаётся, если малыш души в нём не чает?

В спектакле вас ожидает множество комических эпизодов, неожиданных поворотов событий и, конечно, музыка и танцы. Вместе с куклами играют актёры «живым планом».

Премьерные показы состоятся: 22 марта - начало в 15.30 и 17.00 и 23 марта - начало в 11.00 и 15.30.

Фото: https://vk.com/murmanpuppet?z=photo-11868529_457257534%2F53d52da05de6a3b78c