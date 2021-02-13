Премьера спектакля «Эшелон»: истории женщин, переживших войну, расскажет Мурманский театр кукол

Мурманский областной театр кукол приглашает северян на премьеру спектакля «Эшелон». Его показы пройдут перед 23 февраля.

Актеры и куклы расскажут истории пяти женщин, переживших Великую Отечественную войну. Они из разных городов, разного возраста и профессий, но объединяет их одно – прощальные письма от любимых, из которых героини узнают, что остались одни. Тексты писем, которые прозвучат в спектакле, взяты из архивных источников и являются частью чьей-то настоящей истории.

Спектакль создан по мотивам известных произведений: Виктора Астафьева «Прокляты и убиты», Николая Никулина «Воспоминания о войне», военные воспоминания Леонида Рабичева, Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо». Кроме того, в основу спектакля легли реальные истории очевидцев тех страшных событий, которым пришлось пройти через страдания и боль ради защиты близких и своей Родины.

Постановка будет интересна как юным зрителям, так и взрослой аудитории.

«Это спектакль не о героях, которые подвиги совершали. Это спектакль о простых людях, которые каждый по-своему пережил это тяжелейшее для нашей страны время. Но самое главное, что они все верили в победу и каждый по-своему приближал её», – отметил Евгений Суханов, директор Мурманского областного театра кукол.

В атмосферу военного времени зрителей погружают не только актеры, но и их одежда и декорации, создавая особую неповторимую магию и передавая настроение героев. Одного из персонажей наградили уникальной вещью - настоящей антикварной шапочкой. Костюмы шили по выкройкам той эпохи.

Работа над спектаклем шла давно – показать ее планировалось в дни празднования 75-летия Великой Победы. Пандемия внесла свои коррективы. Премьера спектакля приурочена к Дню защитника Отечества.