Премьерные показы и постановки на «Арктической сцене»: стартует новый театральный сезон в областном драмтеатре

Новый, 84-й сезон в Мурманском областном драматическом театре откроется 30 сентября спектаклем «По Волге до Херсона». Напомним, что это премьерный спектакль, который был представлен заполярной публике в конце июня этого года и завершил предыдущий сезон. А в этом сезоне зрителей ждёт шесть новых спектаклей – «Малая Кузёма», «Безымянная звезда», а также новогодняя сказка «Питер Пэн», музыкальная мелодрама «Призраки Эдит», спектакль-концерт «Говорит Москва» и «Шутки на грани нервного срыва».

Сейчас творческий коллектив драматического театра отправился на гастроли в Белгород, где будет участвовать в XII Всероссийском театральном фестивале «Актёры России – Михаилу Щепкину». 22 сентября на сцене Белгородского драматического театра им. М.С. Щепкина будет показан спектакль «Маскарад» по пьесе Михаила Лермонтова в постановке Вадима Данцигера.

Как сообщает региональное Министерство культуры, а в ноябре на сцене областного драматического театра пройдёт международный этап театрального фестиваля «Арктическая сцена». Свои постановки северянам представят театральные коллективы из Минска и Могилёва (Беларусь), Перми, Петрозаводска, Челябинска, Рязани и Архангельска, а также Мурманский областной драматический театр, Мурманский областной театр кукол, Драматический театр Северного флота. Гостями фестиваля станут театральные коллективы Детской театральной школы г.Мурманска и Народный самодеятельный коллектив - драматический театр «Кураж» из Кировска.

Ознакомиться с афишей Мурманского областного драматического театра можно в кассе учреждения и на сайте.

Фото: https://quicktickets.ru/murmansk-teatr-flot/e27