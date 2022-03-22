Андрей Чибис три года возглавляет Мурманскую область26 марта состоится ежегодная экологическая акция «Час Земли»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)22.03.22 08:45

Премьерные спектакли, гастроли звёзд и экспертные мастер-классы: Мурманская область готовится отмечать День работника культуры

В профессиональной сфере культуры Мурманской области трудится более двух тысяч человек, благодаря их усилиям в течение 2021 года жители и гости региона более 10,9 млн раз посетили мероприятия дворцов и домов культуры, библиотек, музеев, театров, филармонии, кинотеатров и других учреждений культуры. Об этом вчера на оперативном совещании регионального правительства сообщила министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

Привлечь внимание к труду работников культуры и к их серьезному вкладу в социальную жизнь и в создание культурного капитала нашей страны призван профессиональный праздник – День работника культуры – который отмечается ежегодно 25 марта. В этом году в рамках празднования во всех муниципалитетах Кольского Заполярья с 24 по 27 марта пройдёт более 30 праздничных мероприятий, на которых будут чествовать лучших работников культуры.

Ключевым событием праздничной программы станет Торжественный вечер, посвященный Дню работника культуры, который пройдет 24 марта в Мурманском областном драматическом театре. На него приглашены около 400 деятелей культуры и искусства со всей области. В этот праздничный день состоится не только награждение государственными наградами, но и важное событие в театральной жизни Мурманской области – премьера спектакля «Маскарад».

«Мы гордимся тем, что в столь сжатые сроки со дня открытия театра, которое состоялось в декабре 2021 года после завершения реконструкции, театральный коллектив не только провёл губернаторские ёлки и уже три месяца еженедельно показывает несколько репертуарных спектаклей, но и подготовил крупномасштабный театральный проект – спектакль «Маскарад». Важно отметить, что с момента открытия после реконструкции театр посетило уже более 14400 зрителей. Увидеть премьерный спектакль «Маскарад» смогут не только участники торжественного вечера, но и все жители и гости Мурманской области, которых мы приглашаем на спектакль 25 и 27 марта. Билеты на премьеру можно приобрести как онлайн, так и в театральных кассах», – отметила министр в своем докладе.

В рамках празднования Дня работника культуры запланированы не только торжественные мероприятия, но и блок профессиональных событий. В апреле и мае в Мурманской области будет работать команда московского АНО «Творческие индустрии» под руководством директора, одной из первых и авторитетнейших российских специалистов в области креативной экономики Елены Зеленцовой. Эксперты привлечены в наш регион для работы над региональной стратегией Стратегии развития творческих индустрий и «дорожной карты» по ее реализации. В первой декаде апреля экспертные мастер-классы будут проводиться для креативных предпринимателей Кольского Заполярья и представителей исполнительных органов государственной власти и местного самоуправления. Кроме того, в рамках работы над стратегией в течение апреля-мая пройдут региональные исследования, выездные экспертные и стратегические сессии, в том числе и в муниципалитетах.

«Мы рассчитываем, что наши коллеги из региональных Министерства развития Арктики и экономики, Министерства цифрового развития, комитета по туризму, а также профильные отделы в сфере культуры и экономики органов местного самоуправления и творческие предприниматели региона подключатся к разработке проектов региональных документов, что даст синергетический эффект в развитии нового сектора экономики Мурманской области. Министерство уверено, что благодаря совместной работе все больше и больше жителей региона смогут сказать: «Мой талант – мое рабочее место», – подчеркнула Ольга Обухова.

Кроме того, в рамках профессионального блока празднования Дня работника культуры 25 марта в Мурманской областной универсальной научной библиотеке состоится заседание совета директоров библиотек Мурманской области с участием президент Российской библиотечной ассоциации Михаила Афанасьева. Он прибудет с особой миссией – официально озвучить решение Российской библиотечной ассоциации об определении Мурманска библиотечной столицей России 2023 года. В преддверии празднования Дня работника культуры также был успешно запущен особо значимый и крупномасштабный проект в сфере музыкального образования – это образовательный центр «Юрий Башмет – молодым дарованиям России» в Мурманской области. Первые сессии мастер-классов с участием известных отечественных музыкантов и педагогов ведущих консерваторий России состоялись в феврале и марте.

Как сообщает региональное Министерство культуры, по традиции, работники культуры Заполярья отметят свой профессиональный праздник обширной программой тематических мероприятий. В последней декаде марта и в первой декаде апреля северян большое количество культурных событий: выставка живописи и графики Федора Конюхова, спектакли и концерты известных российских артистов, премьерные показы постановок в областных театрах. Получить актуальную информацию о культурной жизни Мурманской области можно на страницах регионального министерства культуры и учреждений культуры в социальных сетях.

Фото:  https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Куда поехать на заработки в России? Топ вахтовых вакансий с зарплатой до 800 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманский морской торговый порт: НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТО
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Куприян
21.03.22 14:21
Насколько разительно отличается восприятия трёх прошедших лет. Из губернатора - льётся оптимизм, а во мне засел тихий пессимизм. Грандиозные изменения последних трёх лет в Мурманской области обошли
Комментарий к новости:Андрей Чибис три года возглавляет Мурманскую область
Д.О. Вернер
17.03.22 23:35
Бедные артисты! Мало того, что выступать заставляют в форме другой страны, так ещё и заставляют делать фигуры из пальцев! Совсем "выдохлись" режиссЁры флотского ансамбля и устроители флэшмобов...
Комментарий к новости:Мурманская область приняла эстафету Всероссийского танцевального флешмоба #Россия_Мы
Д.О. Вернер
05.03.22 12:46
То есть то, что сотворили с добывающей и перерабатывающей рыбной промышленностью теперь называют отраслью? Отрасль на 100 % частная и каким боком к ней привязываются чиновники?
Комментарий к новости:Андрей Чибис обсудил с рыбопромышленниками ситуацию в отрасли
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2812345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире11:15«Международные новости». Информационная программа (12+)11:30Новости. Информационная программа (12+)12:00«Открытая студия». Прямой эфир
-PRO Деньги (16+)На сахарный песок, морковь и куриные яйца цены пошли в рост-PRO Валюту (16+)Цены на нефть растут, рубль пытается укрепиться на этом фоне-PRO Энергетику (18+)В 2022 году на ремонт электросетей Мурманской области компания «Россети Северо-Запад» направит 527 млн рублей-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 22 марта-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Татьяна Кусайко назвала своевременным законопроект о льготах участникам спецоперации на Украине
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика