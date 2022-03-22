Премьерные спектакли, гастроли звёзд и экспертные мастер-классы: Мурманская область готовится отмечать День работника культуры

В профессиональной сфере культуры Мурманской области трудится более двух тысяч человек, благодаря их усилиям в течение 2021 года жители и гости региона более 10,9 млн раз посетили мероприятия дворцов и домов культуры, библиотек, музеев, театров, филармонии, кинотеатров и других учреждений культуры. Об этом вчера на оперативном совещании регионального правительства сообщила министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

Привлечь внимание к труду работников культуры и к их серьезному вкладу в социальную жизнь и в создание культурного капитала нашей страны призван профессиональный праздник – День работника культуры – который отмечается ежегодно 25 марта. В этом году в рамках празднования во всех муниципалитетах Кольского Заполярья с 24 по 27 марта пройдёт более 30 праздничных мероприятий, на которых будут чествовать лучших работников культуры.

Ключевым событием праздничной программы станет Торжественный вечер, посвященный Дню работника культуры, который пройдет 24 марта в Мурманском областном драматическом театре. На него приглашены около 400 деятелей культуры и искусства со всей области. В этот праздничный день состоится не только награждение государственными наградами, но и важное событие в театральной жизни Мурманской области – премьера спектакля «Маскарад».

«Мы гордимся тем, что в столь сжатые сроки со дня открытия театра, которое состоялось в декабре 2021 года после завершения реконструкции, театральный коллектив не только провёл губернаторские ёлки и уже три месяца еженедельно показывает несколько репертуарных спектаклей, но и подготовил крупномасштабный театральный проект – спектакль «Маскарад». Важно отметить, что с момента открытия после реконструкции театр посетило уже более 14400 зрителей. Увидеть премьерный спектакль «Маскарад» смогут не только участники торжественного вечера, но и все жители и гости Мурманской области, которых мы приглашаем на спектакль 25 и 27 марта. Билеты на премьеру можно приобрести как онлайн, так и в театральных кассах», – отметила министр в своем докладе.

В рамках празднования Дня работника культуры запланированы не только торжественные мероприятия, но и блок профессиональных событий. В апреле и мае в Мурманской области будет работать команда московского АНО «Творческие индустрии» под руководством директора, одной из первых и авторитетнейших российских специалистов в области креативной экономики Елены Зеленцовой. Эксперты привлечены в наш регион для работы над региональной стратегией Стратегии развития творческих индустрий и «дорожной карты» по ее реализации. В первой декаде апреля экспертные мастер-классы будут проводиться для креативных предпринимателей Кольского Заполярья и представителей исполнительных органов государственной власти и местного самоуправления. Кроме того, в рамках работы над стратегией в течение апреля-мая пройдут региональные исследования, выездные экспертные и стратегические сессии, в том числе и в муниципалитетах.

«Мы рассчитываем, что наши коллеги из региональных Министерства развития Арктики и экономики, Министерства цифрового развития, комитета по туризму, а также профильные отделы в сфере культуры и экономики органов местного самоуправления и творческие предприниматели региона подключатся к разработке проектов региональных документов, что даст синергетический эффект в развитии нового сектора экономики Мурманской области. Министерство уверено, что благодаря совместной работе все больше и больше жителей региона смогут сказать: «Мой талант – мое рабочее место», – подчеркнула Ольга Обухова.

Кроме того, в рамках профессионального блока празднования Дня работника культуры 25 марта в Мурманской областной универсальной научной библиотеке состоится заседание совета директоров библиотек Мурманской области с участием президент Российской библиотечной ассоциации Михаила Афанасьева. Он прибудет с особой миссией – официально озвучить решение Российской библиотечной ассоциации об определении Мурманска библиотечной столицей России 2023 года. В преддверии празднования Дня работника культуры также был успешно запущен особо значимый и крупномасштабный проект в сфере музыкального образования – это образовательный центр «Юрий Башмет – молодым дарованиям России» в Мурманской области. Первые сессии мастер-классов с участием известных отечественных музыкантов и педагогов ведущих консерваторий России состоялись в феврале и марте.

Как сообщает региональное Министерство культуры, по традиции, работники культуры Заполярья отметят свой профессиональный праздник обширной программой тематических мероприятий. В последней декаде марта и в первой декаде апреля северян большое количество культурных событий: выставка живописи и графики Федора Конюхова, спектакли и концерты известных российских артистов, премьерные показы постановок в областных театрах. Получить актуальную информацию о культурной жизни Мурманской области можно на страницах регионального министерства культуры и учреждений культуры в социальных сетях.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/