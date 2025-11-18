Премиальная водка, или Слово «Арктика» становится алкогольным брендом

Как сообщает «Коммерсантъ», дистрибутор «Simple Group» начал производство водки под брендом «Арктика» (употребление алкоголя вредит вашему здоровью). Она позиционируется в премиальном сегменте. Это вторая водка в собственном портфеле компании — первой стала запущенная в 2016 году суперпремиальная марка «Онегин».

Продукция под брендом «Арктика», рассказали изданию в компании, позиционируется как премиальная. Бутылка 0,5 литра в рознице будет стоить 899 рублей, 0,7 литра — 1,17 тысячи рублей. Реализацию планируется вести в торговых сетях и заведениях общепита.

Разлив «Арктики» осуществляется на мощностях ликеро-водочного завода «Нива» в Санкт-Петербурге.

Как сообщает Росалкогольтабакконтроль, в январе-сентябре 2025 года розничные продажи водки в России составили 54,46 млн дал. Год к году показатель сократился на 4,5%. Но это по-прежнему самый востребованный крепкий алкоголь в России. В структуре продаж категории доля водки в январе-сентябре достигла 36,5%.