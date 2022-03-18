Премии губернатора «За сохранение и развитие культуры Мурманской области» получат 15 северян

Пятнадцать деятелей культуры и искусства Заполярья удостоены премии губернатора Мурманской области «За сохранение и развитие культуры Мурманской области» за 2021 год. Соответствующее постановление подписано главой региона Андреем Чибисом.

С 2022 года в порядок вручения премий были внесены изменения. В частности, было увеличено количество премий – с 13 до 15 лауреатов, а также размер премий, который в этом году составит 50 тысяч рублей. Кроме того, в этом году впервые конкурсная комиссия оценивала достижения претендентов в театрально-зрелищной деятельности.

Решением конкурсной комиссии премия губернатора Мурманской области «За сохранение и развитие культуры Мурманской области» присуждена:

• артисту драмы-ведущему мастеру сцены Мурманского областного драматического театра Владимиру Вагайцеву;

• заместителю директора по информатизации и развитию Мурманской областной научной библиотеки Ольге Вовк;

• заместителю директора североморского Дворца культуры «Строитель» Юлии Гапоновой;

• заведующей отделом обслуживания центральной городской библиотеки Оленегорска Маргарите Герасимовой;

• заведующей экологической библиотекой Мончегорской централизованной библиотечной системы Татьяне Крикун;

• заместителю директора по основной деятельности Городского историко-краеведческого музея Полярного Анастасии Князевой;

• заведующей отделом ремесел Ловозерского районного национального культурного центра Татьяне Кожевиной;

• преподавателю, концертмейстеру Мурманского колледжа искусств Марии Макаровой;

• артисту филармонического оркестра высшей категории Мурманской областной филармонии Екатерине Охраминской;

• директору Детской школы искусств №3 Мурманска Марине Перминовой;

• артисту (кукловоду) высшей категории Мурманского областного театра кукол Ивану Песневу;

• специалисту по экспозиционной и выставочной деятельности Историко-краеведческого музея Печенгского муниципального округа Елене Поповой;

• художественному руководителю Апатитского городского Дворца культуры имени В.К. Егорова Евгении Развиной;

• балетмейстеру I категории заслуженного коллектива народного творчества ансамбля танца «Радость» Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова Наталье Русаковой;

• главному художнику Драматического театра Северного флота Раисе Чебатуриной.

Проведение церемонии награждения лауреатов запланировано на март 2022 года и будет приурочено к празднованию в регионе Дня работника культуры, сообщает Министерство культуры Мурманской области.

Фото: https://vk.com/wall-148376343_31399?z=photo-148376343_457256357%2Fwall-148376343_31399