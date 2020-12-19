Премии по итогам года будут в 4 из 10 компаний, и это больше, чем в прошлом году

По итогам года компании будут поощрять тех, кто двигает бизнес в непростые для экономики времена: доля работодателей, планирующих выплату премий, выросла по сравнению с прошлым годом. Число россиян, которые ожидают премию, соответствует среднему значению за 10 лет. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» выяснил, кто будет поощрять персонал по итогам года и ожидают ли россияне премий.

Выплату годовых премий уже запланировал 41% компаний: 17% поощрят всех сотрудников («Даже если кризис, небольшая премия каждому полагается после тяжёлого рабочего года»), 24% — отдельные категории персонала («Планируется, но только тем, у кого есть хорошие показатели в работе»). Не будет премий в 28% компаний. 31% работодателей пока не принял решение.

Чаще всего о премировании говорят представители компаний сферы информационных технологий и телекоммуникаций: всех работников или отдельные категории персонала поощрят 63% из них. Премии по итогам года планируются в 44% компаний сферы продаж, 41% производственных предприятий, 37% строительных и проектных организаций.

Опрос россиян, имеющих постоянную работу, показал, что на премирование по итогам года рассчитывают 27% опрошенных. Молодёжь до 24 лет ожидает премии чаще, чем россияне старше 45 лет: 33 и 19% соответственно. Больше всего же тех, кто рассчитывает на премию, среди респондентов с зарплатой от 80 тысяч рублей (36%).

Ситуацию с премированием сотрудников «SuperJob» отслеживает с 2009 года. Чаще всего работодатели поощряли россиян по итогам 2018 года: тогда о премировании всех сотрудников или отдельных категорий персонала говорили 45%. А в декабре следующего, 2019 года, работники чаще всего говорили, что ожидают премии (29%). Сейчас количество респондентов, которые рассчитывают на премию по итогам года, соответствует среднему значению за весь период наблюдений (27 и 26% соответственно). «Считаю, что заслужил!» — в сложное время россияне работали с полной отдачей и хотят, чтобы работодатели оценили их усилия.