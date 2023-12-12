Премии по итогам года ожидает рекордное число работающих. Тринадцатые зарплаты потратят на раздачу долгов, накопления и отдых

Количество россиян, ожидающих получения премии по итогам года, максимально за 13 лет. Работодатели не подкачают: дополнительные выплаты планирует больше компаний, чем год назад. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором участвовали представители 1000 компаний и 1600 трудоустроенных граждан из всех округов страны.

Премии по итогам года выплатят 44% работодателей: 23% будут премировать весь штат, 21% поступит выборочно. В московских компаниях премий будет больше, причём чаще премировать будут весь персонал. В Санкт-Петербурге же чаще мотивируют выборочно.

По сравнению с прошлым годом премировать будут чаще: в декабре 2022-го о дополнительных выплатах сообщал лишь 1 из 3 работодателей.

Число россиян, ожидающих премий по результатам года, максимально за 13 лет — 37%. Женщины надеются получить «тринадцатую» зарплату чаще мужчин. Россияне до 34 лет — чаще тех, кто старше. Больше всего же рассчитывают на премирование работники с зарплатой от 80 тысяч рублей в месяц.

Чаще всего с помощью годовой премии россияне рассчитывают погасить займы и долги (14%). У 13% опрошенных дополнительные выплаты будут отложены в накопления. 12% хотят потратить деньги на путешествие (и это больше, чем в прошлом году). По 10% истратят премию на новогодние подарки и семейные нужды.

Время проведения опроса: 27 ноября — 7 декабря 2023 года.