Премии, подарки и корпоративы — как компании отметят 23 февраля и 8 марта

В этом году компании реже балуют сотрудников премиями и подарками к гендерным праздникам, зато 3 из 10 работодателей готовят сразу два корпоратива. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие представители 1000 предприятий и организаций из всех округов страны.

В этом году 9% компаний планируют выплатить премии к 23 февраля (на 4 процентных пункта меньше, чем в 2025 году). Подарки для сотрудников готовят 48% работодателей (минус 6 п.п. за год). В 40% компаний пройдут праздничные корпоративные мероприятия (совмещённые к Дню защитника Отечества и Международному женскому дню или отдельные).

К 8 марта премии выплатят 17% работодателей (столько же, сколько год назад), а подарки будут дарить 49% (минус 10 п.п. по сравнению с 2025 годом). Корпоративные мероприятия в честь женского дня (отдельно или для двух гендерных праздников сразу) запланированы в 41% компаний.

Судя по ответам представителей компаний из шести крупнейших городов России, чаще всего премии к 23 февраля будут выплачены в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде (по 10%). Подарки ко Дню защитника Отечества чаще готовят работодатели Новосибирска (51%) и Казани (49%). По количеству компаний, организующих корпоративные мероприятия к гендерным праздникам, однозначно лидирует Москва.

Время проведения опроса: 26 января — 18 февраля 2026 года.