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Мурманская область. Арктика (16+)23.04.23 13:00

Премий нет, но есть штрафы: мурманчане рассказали, как их наказывают на работе

Крупнейший сервис онлайн-рекрутинга hh.ru опросил жителей Мурманской области о том, как их мотивируют и наказывают работодатели. По данным службы исследований компании, почти половина респондентов заявила, что на работе у них дополнительного вознаграждения нет, а 40% отметили, что за ошибки начальство наказывает рублем.

Почти половина (49%) участников опроса из Мурманской области рассказали, что работодатели никак не мотивируют их лучше работать. Для сравнения: об отсутствии системы мотивации работников заявили лишь 32% опрошенных из других городов России. Чаще всего на отсутствие систем мотивации жаловались жители Татарстана (каждый второй опрошенный или 51%). В разрезе профессий чаще всего отсутствие вознаграждения и премий на работе рассказывают сотрудники бухгалтерии, молодые специалисты, работники, занятые в производстве и сельском хозяйстве, сфере строительства и недвижимости.

При этом лишь в 29% случаев местные жители заявили, что их вознаграждают на работе денежными бонусами. Ещё 25% опрошенных отметили, как мотивационный фактор работать лучше комфортную атмосферу в коллективе и похвалу и признание от руководства. В 11% случаев местные жители (то есть лишь каждый десятый!) отметили соцпакет, что ниже среднероссийских показателей на 5%. Также каждый десятый (12%) опрошенный в регионе рассказал, что у него на работе в программу мотивации входит оплата обучения и повышения квалификации за счёт работодателя. Меньше всего, а именно 9% опрошенных заявили о дополнительных выходных.

Между тем у работодателей есть и система наказаний. Так, больше половины местных жителей (54%) заявили, что в качестве наказания, работодатели используют устные замечания. Для сравнения: в среднем по России устные замечания практикуют в 56% компаний. Ещё 40% ответов респондентов касались штрафов, вычетов и лишений премии. Это на 9% выше, чем в среднем по стране. Выговоры объявляют в 27% случаев, а о том, что наказания на работе не приняты вообще, заявили лишь 10% местных респондентов.

Также среди вариантов ответов были и другие варианты. Так, некоторые респонденты замечали, что у них на работе практикуются «докладные записки с доносами», «объяснительные», «угрозы увольнения», «крик и прилюдное унижение» и др.

Реже и мягче всего, по данным опроса, наказывают научных сотрудников и педагогов, топ-менеджеров, ИТ-специалистов, строителей. О частых штрафах на работе заявили респонденты из сферы сельского хозяйства, гостеприимства, транспорта, продаж и управления персоналом.

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