Премий по итогам года стало существенно больше

Число россиян, получивших премии в конце 2023 года, максимально за 13 лет. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны.

В начале декабря 2023 премий по итогам года ожидали 37% россиян. Получили — 37%! Это максимальное значение показателя за 13 лет.

Среди мужчин рассчитывали на премирование 35%, сбылись мечты у 32%. Женщины ожидали премий чаще (39%), и по факту премированных среди них оказалось больше (44%).

Время проведения опроса: 9—10 января 2024 года.