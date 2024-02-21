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Мурманская область. Арктика (16+)21.02.24 18:00

Премий, подарков и корпоративных мероприятий к 23 февраля и 8 Марта в этом году будет больше

Больше премий, подарков и корпоративов — в этом году бизнес значительно реже игнорирует День защитника Отечества и 8 Марта. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие представители 1000 предприятий и организаций из всех округов страны.

Выплачивать премии к 23 февраля в этом году будут 23% компаний. Подарки персоналу готовят 54% работодателей. Корпоративные мероприятия разного масштаба пройдут в 48% компаний.

Премии к 8 Марта готовят 26% работодателей, подарки сотрудницам — 54%. Корпоративы к Женскому дню организуют 52% компаний.

Судя по ответам представителей компаний из 6 крупнейших городов РФ, премий к гендерным праздникам будет чуть больше в Нижнем Новгороде и Екатеринбурге. Сюрпризы для сотрудников и сотрудниц готовит большинство работодателей Новосибирска. Нижний Новгород также щедр на подарки и корпоративы.

По сравнению с прошлым годом премий, подарков и праздничных мероприятий будет больше.

Время проведения опроса: 2—16 февраля 2024 года.

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