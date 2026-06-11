Премия «Врач с большой буквы» будет вручена участковым терапевтам Мурманской области за раннее выявление онкозаболеваний

Экспертная премия «Врач с большой буквы» в 2026 году будет вручена участковым терапевтам за онконастороженность и раннее выявление злокачественных новообразований.

Премию получат 60 участковых терапевтов из 11 регионов: Брянской, Кемеровской, Мурманской, Новгородской, Ростовской, Тверской, Тульской, Тюменской, Омской, Челябинской областей и Краснодарского края. Премия, учрежденная компанией «АльфаСтрахование – ОМС», проходит при поддержке региональных министерств и департаментов здравоохранения, главных внештатных специалистов и территориальных фондов ОМС.

В этом году учитываются результаты независимой экспертизы качества оказания медпомощи онкопациентам и число случаев, когда врач впервые выявил злокачественное новообразование на ранних (I–II) стадиях в визуальных локализациях – на коже, в молочной и щитовидной железах, полости рта, шейке матки, предстательной железе, прямой кишке.

«Сильное первичное звено – основа здравоохранения Мурманской области, поэтому поддержка участковых терапевтов для нас в числе приоритетов. Ценно, что премия «Врач с большой буквы» отмечает именно этих врачей: для них это признание ежедневного труда, для региона – значимая инвестиция в повышение компетенций специалистов и улучшение качества первичной медицинской помощи. Эта премия в полной мере отвечает задачам национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» и народной программы «На Севере – жить!»», – отметил первый заместитель министра здравоохранения Мурманской области Сергей Чуксеев.

Главная награда для лауреатов премии «Врач с большой буквы» – очная стажировка в ведущих федеральных медицинских центрах страны по индивидуальным программам, которые будут разработаны экспертами с учетом потребностей регионального здравоохранения и пожеланий самих победителей.

«Прогноз лечения пациентов с онкологическими заболеваниями во многом зависит от онконастороженности терапевта. Поэтому в 2026 году мы отмечаем именно врачей первичного звена. И главное здесь – возможность учиться у ведущих специалистов, которые разрабатывают клинические рекомендации и задают стандарты качества медицинской помощи в стране. Так, помогая одному терапевту, мы работаем на здоровье тысяч пациентов», – сказал генеральный директор «АльфаСтрахование – ОМС» Андрей Рыжаков.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, премия «Врач с большой буквы» вручается с 2020 года медикам разных специальностей по результатам независимого аудита качества медицинской помощи. В разные годы лауреатами становились: врачи «красной зоны», спасавшие пациентов во время пандемии коронавирусной инфекции; врачи первичного звена – за вклад в реабилитацию пациентов после коронавируса; кардиологи и кардиохирурги; акушеры-гинекологи, неонатологи и врачи отделений реанимации и интенсивной терапии для новорожденных; специалисты онкологической и гематологической служб – хирурги, химиотерапевты, радиотерапевты, взрослые и детские гематологи; участковые терапевты за ведение пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и участковые педиатры за помощь новорожденным и малышам до двух лет.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/569294/#&gid=1&pid=1