Преодоление кадрового дефицита невозможно без построения долгосрочного стратегического партнёрства

В Мурманске прошло заседание комиссии по образованию и профессиональной подготовке Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области (СПП МО). В рамках мероприятия представители крупнейших работодателей региона и ведущих образовательных организаций Мурманской области обсудили основные точки взаимодействия между работодателями и системой образования.

Заседание впервые прошло под председательством начальника отдела кадров АО «Мурманский морской рыбный порт» Марьям Ходановой, избранной на должность председателя комиссии в апреле этого года.

Открывая встречу, Марьм Ходанова отметила: «Сегодня для решения системных вызовов, стоящих перед нашим регионом, в первую очередь, дефицита квалифицированных кадров, важно продолжать взаимодействие бизнеса и системы образования. Развитие института наставничества, вопросы мотивации и обучения персонала, анализ потребности в кадрах — это те вопросы, которые нам необходимо обсуждать для снижения оттока специалистов из нашего региона».

В рамках заседания участники поговорили о комплексных системах мотивации, применяемых на крупных предприятиях для удержания ценных специалистов. В качестве эффективных мер противодействия оттоку кадров были названы не только конкурентоспособная заработная плата, но и различные программы социальной поддержки, включая поддержку работников с детьми. Понимая, что традиционные методы работают не всегда, крупные предприятия всё чаще обращаются к нестандартным решениям, таким как внутрикорпоративные соревнования между цехами или отделами, направленные на достижение лучших производственных показателей, и т.д.

Особое внимание в ходе дискуссии было уделено развитию института наставничества на предприятиях как ключевого инструмента удержания молодых специалистов. Члены комиссии отмечали, что для мотивации опытных сотрудников передавать свои знания на предприятиях выстроена целая система, компании используют различные финансовые и нефинансовые поощрения. Однако наставничество — это в первую очередь призвание и внутренняя потребность делиться опытом. Собравшиеся подчеркнули, что даже самые щедрые финансовые стимулы не могут заставить человека стать хорошим наставником, если у него нет к этому склонности, терпения и искреннего желания помочь молодому специалисту.

Одной из тем обсуждения стали вопросы стратегического планирования в кадровой сфере. По мнению образовательных организаций, ключевым элементом является точный прогноз потребности в специалистах на 5–10 лет вперёд. На основе этих данных предприятия могут формировать конкретные заказы для вузов и колледжей, обеспечивая подготовку именно тех специалистов, чьи компетенции будут востребованы на производстве в будущем. Понимание того, какие именно профессии и в каком количестве будут нужны экономике региона через несколько лет, позволит синхронизировать усилия бизнеса и системы образования.

В то время, как образовательные организации ориентируются на долгосрочные прогнозы и стратегическое планирование, реальный сектор экономики, по словам самих работодателей, сейчас вынужден работать в условиях гораздо более короткого горизонта планирования — зачастую не более года. Если вузы готовят специалистов на будущее, то предприятиям необходимо решать проблему кадрового голода здесь и сейчас.

В этой ситуации крупные промышленные предприятия вынуждены самостоятельно заняться подготовкой кадров. Как отметили участники, бизнес активно создаёт собственные учебные центры, корпоративные университеты и проводит курсы повышения квалификации. Это позволяет им готовить специалистов в том количестве и обладающих именно теми компетенциями, которые необходимы для решения конкретных производственных задач.

Тем не менее, подводя итоги, собравшиеся отметили, что преодоление кадрового дефицита региона невозможно без построения долгосрочного стратегического партнёрства. Работодатели и образовательные организации Мурманской области продолжат совместную работу над решением ключевых проблем подготовки специалистов в рамках работы комиссии по образованию и профессиональной подготовке СПП МО.

Фото АО «Мурманский морской рыбный порт».