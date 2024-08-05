Преодолевая трудности: в Мурманском балкерном терминале осваивают технологию погрузки альтернативных видов грузов и расширяют номенклатуру

В Мурманске с 18 по 30 июля на причале №17 шла погрузка железорудного окатыша, который является полуфабрикатом для производства металла. За 12 дней было погружено более 80000 тонн груза.

Заместитель директора по производству МБТ Константин Огрин сообщил: «Столкнулись с небольшими сложностями при перевалке. Выгрузка окатыша с открытием люков полувагонов предполагает зачистку подвижного состава, а это, в свою очередь, увеличивает трудоёмкость технологического процесса. Вопрос решили - привлекли дополнительный персонал и спецтехнику для зачистки люков полувагонов. Погрузка проводилась как по прямому варианту полувагон-трюм, так и со склада на судно».

В планах МБТ продолжить работу по перевалке железорудного окатыша. Производственные мощности терминала позволяют заниматься перевалкой этого вида груза.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457255807%2Falbum-149919532_00%2Frev