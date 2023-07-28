Преодолеют ли грандиозные СПГ-проекты России проблему импортозамещения

Одна из отраслей экономики, оказавшейся в настоящее время в зависимости от импортного оборудования, – нефтегазовая. В последние годы многое делается для производства необходимого оборудования на отечественных предприятиях, но, к сожалению, не всегда качество этой продукции удовлетворяет нефтегазовые компании. Особенно, если речь идёт об оборудовании для шельфовых проектов, для работы в Арктике.

20 июля 2023 года Президент России Владимир Путин в Белокаменке Мурманской области в Центре строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) компании «НОВАТЭК», который называют заводом заводов, дал старт началу отправки по Севморпути к полуострову Гыдан первой производственной линии проекта «Арктик СПГ 2» мощностью 6,6 миллиона тонн сжиженного природного газа в год.

Выступая на видеоконференции на тему загрузки ЦСКМС ООО «НОВАТЭК-Мурманск» Владимир Путин отметил, что этот проект крупный, очень важный и нужный для энергетики и экономики страны.

«Проекты по производству СПГ, безусловно, важны, потому что дают комплексный эффект для всей экономики, позволяют нам отвоевать нужную нам долю на мировом рынке СПГ, позволяют развивать смежные отрасли», - сказал Владимир Путин.

А за год до этого события, 19 мая 2022 года, выступая на федеральном Просветительском марафоне «Новые горизонты» глава «НОВАТЭК» Леонид Михельсон заявил, что санкции вызывают большие сложности, но их удаётся преодолевать. «Локализация оборудования на «Арктик СПГ 2» составляет 50%, в ближайшие 2-3 года достигнет 70-80%», - сказал Леонид Михельсон.

К сожалению, в оставшихся процентах находится именно высокотехнологичное оборудование.

Утраченные кадры и канувшие в Лету предприятия

27 ноября 2012 года генеральный директор ООО «Газпром добыч шельф» Александр Мандель, выступая в рамках Международной деловой недели на 5-й конференции «Освоение арктического шельфа: шаг за шагом», сказал: «Все думают, что морские технологии очень быстро реализуются. Но их реализовать сегодня практически наша промышленность не готова. И вот пример «Приразломной», где 80% оборудования – это брак, возвращаемый обратно». Этот же касалось и выпуска оборудования, обеспечивающего подводное освоение месторождений нефти и газа.

С вводом экономических санкций западными странами против России в 2014 году у нашей страны появился реальный шанс перейти к импортозамещению оборудования для нефтегазовой отрасли - оборудования, аналоги которого выпускались в СССР, но компетенции производства которого в постсоветский период были утрачены. Ведь в СССР выпускались и полупогружные, и самоподьёмные, и буровые установки для насыпных островов.

Утраченные кадры и канувшие в Лету предприятия привели к тому, что СПБУ «Арктическая» и МЛСП «Приразломная» пришлось строить на судостроительных заводах ОПК. К примеру, СПБУ «Арктическая» завод «Звёздочка» в Северодвинске строилась 15 лет. Почти 7 лет на «Севмаше» строилась МЛСП «Приразломная», на которое было установлено верхнее строение от норвежской ППБУ «Хаттон». Четыре года шло строительство оснований для ППБУ «Северное сияние» и «Полярная звезда», тогда, как за рубежом на строительство аналогичных платформ уходит от двух до четырёх лет. Верхние строения для этих ППБУ строились в Южной Корее.

Восемь лет с 2014 года до объявления новых санкций были потрачены впустую, но не везде. Нефтегазовый комплекс не остался в стороне от этого процесса. Понятно, что на НИОКР при разработке такой техники требуются огромные средства, как и на строительство или модернизацию предприятий, способных выпускать такое оборудование. Да и согласятся ли частные компании выпускать не серийное оборудование, а единичные его экземпляры, при столь существенных материальных затратах. Возникли проблему и с инженерно-техническими и рабочими кадрами. Как итог, российские нефтегазовые компании с объявлением новых пакетов экономических санкций столкнулись с серьёзнейшими проблемами. И одна из таких компаний – «НОВАТЭК».

«Всё от вас зависит. Всё в ваших руках»

Не секрет, что и «Ямал СПГ», и «Арктик СПГ-2» зависели от западных технологий и поставок импортного оборудования таких компаний, как «Линде», «Сименс», «Бейкер Хьюз».

Автору этих строк в декабре 2018 года довелось посетить Сабетту и завод «Ямал СПГ». Возведение завода шло в тесной кооперации с западными и китайскими компаниями. Подрядчиком по строительству производственных объектов выступила компания «Yamgaz SNC», совместное предприятие французской компании «Technip» и японской «JGC Corporation». С китайской «Offshore Oil Engineering» был заключён контракт на поставку оборудования по сжижению природного газа. У американской фирмы «GE» было заказано турбокомпрессорное оборудование, а у «Air Products» главные криогенные теплообменники. Компания «Siemens» поставила оборудование для ТЭЦ – газотурбинные блоки мощностью 47 МВт каждый, которая обеспечила «Ямал СПГ» электричеством и теплом. Французская компания «Vinci» строила четыре хранилищ СПГ ёмкостью по 160 тысяч куб метров каждое.

В этот же период ПАО «НОВАТЭК» получило российский патент №2645185 С1 на технологию сжижения природного газа «Арктический каскад». Она рассчитана на использование оборудования российских производителей, что позволило бы снизить капитальные затраты и развивать технологическую базу для СПГ-проектов в России.

К реализации этого амбициозного и критически важного для России проекта планировалось привлечь, по словам главы «НОВАТЭК» Леонида Михельсона, до 800 предприятий РФ, чтобы не только обеспечить свои потребности, но и экспортировать готовые линии сжижения газа. И что мы получили на выходе?

15 октября 2021 года во время проведения в Белокаменке на борту круизного лайнера «Принцесса Анастасия» форума подрядных организаций и поставщиков «Расширение сотрудничества в области капитального строительства», в котором приняли участие представители 153 отечественных и зарубежных компаний, генеральный директор ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон отметил, что пока, к сожалению, основное оборудование для заводов СПГ импортного производства.

«Надо признать, что нашим заводам-производителям ещё учиться и учиться делать хорошую продукцию. У нас претензии ко всем поставщикам оборудования», - сказал Леонид Михельсон. Прежде всего, эти претензии относятся к производителям компрессорного оборудования.

«Одна из наших важнейших задач – завоевание значимой доли мирового рынка СПГ. Это можно обеспечить за счёт максимальной доли локализации производства оборудования и импортозамещения при реализации масштабных СПГ-проектов, что снижает капитальные затраты и повышает конкурентоспособность российского СПГ. Совместная работа при поддержке правительства РФ позволит сформировать новый СПГ-сектор российской промышленности», - сказал Леонид Михельсон.

«Всё от вас зависит. Всё в ваших руках. Вы можете работать на наши проекты десятки лет. Но продукция должна быть качественной, конкурентоспособной и поступать в срок», - сказал Леонид Михельсон.

К сожалению, и сейчас отечественные нефтегазовые компании находятся в зависимости от импорта нефтегазового оборудования, которое можно закупить только обходными путями. Шанс, данный нам западными странами в виде санкций, не в полной мере использован для возрождения отечественной промышленности, которая была бы способна обеспечить российский нефтегазовый комплекс необходимым оборудованием.

В нефтегазовой отрасли отечественная промышленность так и не смогла перейти к импортозамещению, к созданию надёжного оборудования.

Прорыва не произошло, но надежда осталась

А ведь ещё 4 июня 2014 года на заседании комиссии по ТЭК Президент России Владимир Путин поставил задачу разработать программу импортозамещения. 14 ноября Минпромторг внёс в правительство России соответствующую программу по 45 позициям импортозамещения. Нашей стране предстояло развивать свои базовые технологии, создавать собственную технику.

В апреле 2015 года Москве в РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина под председательством министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова прошло первое заседание Межведомственной рабочей группы (МРГ), созданной для проработки вопросов импортозамещения в ТЭК. Его участники обсудили меры по снижению зависимости отечественной отрасли от импорта оборудования, комплектующих и запасных частей, услуг иностранных компаний и использования иностранного программного обеспечения, а также перспективы развития нефтегазового комплекса России.

Важным звеном в этой работе должен был стать Научно-технический совет по развитию нефтегазового оборудования — своего рода, коммуникационная площадка для синхронизации инвестиционных проектов российских нефтегазовых компаний — заказчиков и возможностей отечественных машиностроителей.

Наступил 2023 год, но прорыва не произошло.

Одним из путей ликвидации технологического отставания может быть использование предприятий ОПК по выпуску высокотехнологичной гражданской продукции. 18 сентября 2020 года на заседании Военно-промышленной комиссии в режиме видеоконференции Президент России Владимир Путин поставил задачу предприятиям ОПК увеличить долю высокотехнологичной гражданской продукции в общем объёме производства до 30 процентов к 2025 году, а к 2030 году до 50 процентов. Хочется верить, что в эти 50 процентов войдёт и оборудование для нефтегазовых компаний. Понятно, что в связи со специальной военной операцией и необходимостью увеличения выпуска военной продукции эти сроки сдвинутся, но направление выбрано правильное.

Отечественной промышленности необходимо освоить производство высокотехнологичного оборудования для заводов СПГ.

9 июня 2023 года Владимир Путин во время встречи с главами зарубежных делегаций, принимающими участие в заседании Евразийского межправительственного совета и Совета Глав правительств Содружества Независимых Государств в Сочи коснулся вопроса самодостаточности России, подчеркнув необходимость обеспечить её по критически важным направлениям, поскольку это является основой суверенитета страны.

«Особого внимания требует укрепление технологического суверенитета в системообразующих отраслях экономики, достижение подлинной технологической самодостаточности, чтобы наши страны не зависели по критически значимым отраслям от иностранных технологий и компаний», - сказал Президент России.

Напомню, 15 октября 2021 года на фоне критики качества и сроков поставляемого оборудования другими производителями глава «НОВАТЭК» положительно отозвался о продукции «ОКБМ Африкантова», которое изготовило криогенные насосы для перекачки СПГ. «Если их быстро сертифицируют, будем использовать», - сказал Леонид Михельсон. А их только для танкеров СПГ потребуется 120. По 8 на каждый танкер-газовоз.

Эти насосы станут достойной заменой импортных насосов, которые до этого закупались в Германии и Японии. Изготовление насосного оборудования на 100% локализовано в ОКБМ.

Именно здесь разработан и изготовлен первый в России криогенный электронасос для прокачивания СПГ по заказу «НОВАТЭК», который доказал свою высокую надёжность.

Отечественным производителям машиностроительной продукции следует более пристальное внимание обратить на нефтегазовую отрасль, на компании, занятые в реализации шельфовых и СПГ проектов. Особенно на слова главы «Роснефти» Игоря Сечина: «Каждый доллар, вложенный в шельф, генерирует 7,7 доллара в других отраслях экономики. Это, мне кажется, и есть ключевое положение, которое оправдывает поддержку шельфовых проектов».

Новый вызов для производителей оборудования

Новым вызовом для отечественной промышленности станет реализация проекта по строительству в Мурманске компанией «НОВАТЭК» завода по производству сжиженного газа на 20,4 миллиона тонн с тремя линиями сжижения мощностью 6,8 миллиона тонн в год каждая. Первые две линии должны быть запущены в 2027 году, а третья очередь в конце 2029 года.

Строительство первой линии планируется начать в 2024 году на площадке ЦСКМС в селе Белокаменка.

Сырьём для завода СПГ станет природный газ, поставляемый по газопроводу «Газпромом» из Единой системы газоснабжения, который предстоит построить. Протяженность газопровода Волхов-Мурманск-Белокаменка составит 1300 километров, мощность 30 миллиардов кубометров. При его строительстве будут задействованы сотни предприятий, занятых изготовлением труб, компрессорного оборудования, турбин и многого другого. А после завершения строительства газопровода нужно будет создавать заново всю систему отопления городов и посёлков Мурманской области, переводя её с использования мазута и угля на газ. Переход на газ предприятий горнохимического комплекса, цветной металлургии позволит снизить затраты на выпуск конечной продукции.

Проект строительства этого газопровода рассматривался ещё полтора десятилетия тому назад, когда решался вопрос о реализации Штокмановского проекта. Часть газа, добываемого на Штокмановском ГКМ и транспортируемом по 540-километровому подводному газопроводу к берегу, планировалось сжижать на трёх заводах СПГ, построенных на берегу недалеко от посёлка Териберка, а часть направить по наземному трубопроводу в Единую системы газоснабжения и дальше по «Северному потоку» в Европу. Были проведены проектно-изыскательские работы, намечен маршрут прокладки газопровода, места строительства 10 компрессорных станций.

Строительство газопровода потребует определенных усилий. Дело в том, что при его прокладке, как сказано в «Обзоре нефтегазовых проектов в Северных регионах России», потребуется преодолеть 450 водных объектов, из них 12 шириной около 200 метров, 200 километров скальных участков, 235 километров болот, 16 переходов через железную дорогу и 76 переходов через автодороги. Естественно, при строительстве такого объекта будут задействованы и отечественные металлургические, и машиностроительные, и строительные предприятия и компании.

Старт реализации проекта может быть дан в 2027 году. Преимущества данного проекта в том, что в Белокаменке в Центре строительства крупнотоннажных морских сооружений уже строятся заводы СПГ на основаниях гравитационного типа.

«Одна из наших важнейших задач – завоевание значимой доли мирового рынка СПГ. Это можно обеспечить за счёт максимальной доли локализации производства оборудования и импортозамещения при реализации масштабных СПГ-проектов, что снижает капитальные затраты и повышает конкурентоспособность российского СПГ. Совместная работа при поддержке правительства позволит сформировать новый СПГ-сектор российской промышленности», - сказал Леонид Михельсон.

Кто рубит голову курице, несущей золотые яйца?

За рубежом СПГ-отрасль развивали десятки лет. В России такого времени на раскачку нет.

В последние годы удалось на предприятиях отечественной промышленности разработать и освоить современные технологии и начать выпуск продукции, которая способна покрыть потребности СПГ-проектов Арктики, морского шельфа и обеспечивающей инфраструктуры в тех же погружных насосах.

К сожалению, 8 апреля 2022 года ЕС ввело санкции на поставки оборудования для крупнотоннажного производства, без которого производство СПГ просто невозможно. Более того, отечественные предприятия, способные производить необходимое оборудование, боятся попасть под санкции и отказываются участвовать в этом процессе.

Нельзя не учитывать и тот факт, что отечественному оборудованию сложно побеждать в конкурентной борьбе с западными образцами, которые выпускаются давно и крупными партиями, с учётом уже заключенных долгосрочных контрактов. Ниши же предприятия вынуждены затратить большие средства на НИОКР, на создание оснащения для производства необходимого оборудования, не будучи уверенными в том, что эта продукция будет востребована нефтегазовыми компаниями. Отсюда и проблемы с импортозамещением. В этом процессе свою финансовую составляющую должны нести и государство, и нефтегазовые компании, и предприятия – производители необходимого оборудования. Иностранные решения, действительно, более оправданны с экономической точки зрения, но после введения санкций они стали недоступны, что если не парализовало, то затормозило реализацию как шельфовых проектов, так и проектов СПГ. К примеру, подводные добычные комплексы, активно используемые в той же Норвегии, в России не производятся.

В рамках инициативы «Прорыв на рынке СПГ» планировалось до 2030 года выделить более 127 миллиардов рублей на создание оборудования по 18 ключевым направлениям. Однако, как отметил Леонид Михельсон, выступая в 2022 году на Петербургском международном экономическом форуме, «из первоначально заявленного объёма (в прошлом году) в 23 миллиарда рублей Минфином было выделено только 2,8. Из них 1,3 миллиарда было выделено «Росатому», который построил стенд для испытания насосов и детандеров на СПГ. Оставшиеся 1,5 миллиарда выделены на НИОКР по 7 позициям оборудования из 18. И выделенные суммы компенсируют только 36% затрат производителей».

Леонид Михельсон заявил, что только предприятиям, с которыми работает «НОВАТЭК» необходимы 24 миллиарда рублей, благодаря чему каждые полтора года компания будет запускать инвестиции на 400 миллиардов рублей.

Исходя из этих цифр можно сказать, что Минфин сознательно рубит голову курице, несущей золотые яйца. Именно государство сегодня обязано оказать поддержку отечественными предприятиям, выпускающим нефтегазовое оборудование. Это тем более важно, что рост экспортных поставок «голубого топлива» из России могут обеспечить СПГ-проекты, а для этого нужно реализовать проекты компании «НОВАТЭК» с опорой на собственное оборудование.

Юрий БАНЬКО.