Мурманская область. Арктика (16+)09.01.24 16:00
Преподаватель ДМШ Заозерск Симагин Никита Сергеевич стал победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц «Росмолодёжь.Гранты: Микрогранты» в 2023 году
Название проекта: «Творческая школа игры на гитаре #Звучит как надо!». Проект подразумевает образовательные мастер-классы для обучающихся по классу гитары и просветительские концерты в пяти отдаленных и (или) закрытых городах Мурманской области одного из ведущих исполнителей на классической гитаре нашей страны Евгения Козлова (г. Москва).
Как сообщает администрация ЗАТО город Заозерск, с 5 по 9 февраля мастер-классы и концерты состоятся в г. Полярные Зори, г. Заполярный, г. Снежногорск ЗАТО Александровск, ЗАТО г. Североморск. Завершающим городом станет Заозерск.
Фото: https://vk.com/club171749274?z=photo-171749274_457265512%2Fwall-171749274_33077
Комментарии
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Последние комментарии
Гость
03.01.24 19:14
Вы от мусора с контейнеров не можете вывести,а тут про елки,за что вам жители платят,за бездействие,нет обслуживания,сделайте перерасчёт!!!
Комментарий к новости:Мурманский регоператор обращает внимание северян на правила утилизации елей
Наталия
03.01.24 12:27
Дорогая редакция Спасибо большое за ответ. Я месяц общалась с горячей линии почты по данным телефонам. единственный ответ от робота (ВАША ПОСЫЛКА НАХОДИТСЯ БОЛЬШЕ ОБЫЧНОГО ЧЕРЕЗ 2-3 ДНЯ СИТУАЦИЯ ИЗМЕ
Наталия
03.01.24 03:54
Отправила посылку на СВО через почту 03.11.2023. 08.11.2023 посылка попала на ваш сортировочный центр и всё. движений нет (сегодня 03.01.2024) Человек которому отправляли на данный момент находится
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