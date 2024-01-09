Преподаватель ДМШ Заозерск Симагин Никита Сергеевич стал победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц «Росмолодёжь.Гранты: Микрогранты» в 2023 году

Название проекта: «Творческая школа игры на гитаре #Звучит как надо!». Проект подразумевает образовательные мастер-классы для обучающихся по классу гитары и просветительские концерты в пяти отдаленных и (или) закрытых городах Мурманской области одного из ведущих исполнителей на классической гитаре нашей страны Евгения Козлова (г. Москва).

Как сообщает администрация ЗАТО город Заозерск, с 5 по 9 февраля мастер-классы и концерты состоятся в г. Полярные Зори, г. Заполярный, г. Снежногорск ЗАТО Александровск, ЗАТО г. Североморск. Завершающим городом станет Заозерск.

Фото: https://vk.com/club171749274?z=photo-171749274_457265512%2Fwall-171749274_33077