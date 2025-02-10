Преподаватель из Мурманской области вошла в число победителей всероссийского конкурса «Знание.Лектор»

В Национальном центре «Россия» в Москве прошла церемония награждения победителей четвертого сезона конкурса «Знание.Лектор», организованного Обществом «Знание». Победителями были признаны лекторы из 37 регионов страны, каждый из них получил финансирование на продвижение своего просветительского контента.

Кроме того, финалистам были вручены призы от партнеров конкурса, учредивших в этом сезоне специальные номинации. Один из таких призов – грант на 250 тысяч рублей на просветительскую деятельность и развитие познавательного контента от «Почта Банка» –получила преподаватель филиала Мурманского арктического университета из Кировска Анастасия Царевская.

«С августа я проводила лекции и участвовала в конкурсных испытаниях проекта «Знание.Лектор». Было потрясающе интересно. Оказаться среди финалистов – само по себе достижение, ведь я всего полтора года работаю в сфере преподавания. Хочу поблагодарить за поддержку всех, кто помогал и направлял меня на этом проекте. Мой успех – это наша общая победа», – поделилась своими эмоциями Анастасия Царевская.

Что касается победителей, то награды лучшим лекторам вручили министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов, советник Президента Российской Федерации Елена Ямпольская, генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль, капитан танковых войск, Герой Российской Федерации, директор департамента по патриотической работе в Российском обществе «Знание» Балдан Цыдыпов.

«Дорогие победители, каждый из вас — профессионал в своей области, и очень важно, что вы стремитесь делиться своими знаниями с подрастающим поколением. За это хочу сказать вам огромные слова благодарности. От учителей, наставников, лекторов зависит будущее нашей страны. Вы не только обучаете своих слушателей, но вы формируете мировоззрение ребят. Сегодня вместе с вами мы развиваем нашу суверенную систему образования, чтобы наши школьники интересовались нашей культурой, языком, имели широкий кругозор», — сказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Как сложно выполнять вашу миссию так, чтобы у людей не оставалось ощущения сухости, пресности. Сегодня здесь находятся люди, которые делают живое дело, увлеченно и талантливо. И это очень здорово. Меняется время, меняются люди, меняются знания и формы передачи знаний. Вы находитесь на передовых рубежах этой новой системы передачи знаний, а с ними — ключевых смыслов и ценностей нашей жизни», — поздравила победителей проекта советник Президента Российской Федерации Елена Ямпольская.

В Мурманской области наблюдательный совет общества «Знание» возглавляет губернатор Андрей Чибис. В региональном отделении общества состоят десятки талантливых лекторов-мурманчан, готовых заинтересовать любую аудиторию. Генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль рассказал о новых мерах по поддержке лекторов, которые главная просветительская организация страны планирует реализовать уже в этом году.

«Нам очень важно, чтобы у лекторов всегда была возможность развиваться, оттачивать свое мастерство, обмениваться опытом. Поэтому уже в марте этого года мы запускаем для вас проект, где вы сможете стать участниками вдохновляющих встреч, мастер-классов, кинопоказов, интеллектуальных игр. До конца года мы запланировали более тысячи мероприятий, которые пройдут в каждом регионе России. А кульминацией станет ежегодный форум, на котором мы соберем лекторов со всей страны. Думаю, что в этом году площадкой станет наш Центр знаний «Машук» в Пятигорске. Мы рассчитываем провести такой форум осенью», — сообщил Максим Древаль.

В финал конкурса «Знание.Лектор» вышли 140 участников среди взрослых и студентов из 52 регионов России. Каждый из них получил почётное звание лектора Российского общества «Знание».

Как отмечает Министерство образования и науки Мурманской области, четвертый сезон Всероссийского конкурса «Знание.Лектор» проходил с 23 апреля 2024 г. по 5 февраля 2025 года. В нём приняли участие свыше 19 тысяч человек из всех регионов России, включая более пяти тысяч школьников в специальной номинации. Всех участников объединило стремление развивать родную страну при помощи инструментов просвещения. Они готовили авторские лекции по 14 конкурсным тематикам и прошли многоступенчатый отбор, который включал обучение публичным выступлениям, организацию собственных лекций в родном регионе, собеседования с экспертами.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/