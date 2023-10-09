Преподаватель Мурманского колледжа искусств среди лауреатов премий лучшим преподавателям в области музыкального искусства 2023 года

Минкультуры России объявило лауреаты премий лучшим преподавателям в области музыкального искусства в 2023 году. Обладателями премий стали 150 преподавателей. Победители конкурсов среди преподавателей детских школ искусств получат по 500 тысяч рублей, преподаватели училищ и вузов искусств – по 1 миллиону рублей каждый.

В числе победителей – преподаватель Мурманского колледжа искусств Владимир Нарватов.

Владимир Валерьевич работает преподавателем по классу домры в Мурманском колледже искусств с 2006 года после окончания отделения «Инструментальное исполнительство» названного учебного заведения. Успешно совмещал преподавательскую деятельность и учебу в Петрозаводской государственной консерватории имени А.К. Глазунова. Его ученики не раз становились участниками и лауреатами региональных, всероссийских и международных конкурсов.

Владимир Валерьевич Нарватов ведёт активную профориентационную работу среди выпускников детских школ искусств Мурманской области: является членом жюри городских и региональных конкурсов исполнителей на русских народных инструментах, рецензирует методические работы преподавателей детских школ искусств и детских музыкальных школ региона, оказывает методическую помощь и проводит консультации для преподавателей заполярных учреждений по классу домры.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, в прошлом году премии была удостоена северянка, преподаватель Детской школы искусств №1 Мурманска Наталья Капитанова – супруга лауреата нынешнего года. Наталья и Владимир играют в семейном дуэте, пишут музыку, снимают клипы и издают музыкальные сборники. Любовь к музыке заполярные педагоги прививают и своим дочерям.

Фото: https://gov-murman.ru