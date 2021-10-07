Преподаватель Мурманского строительного колледжа Денис Бабиков представит регион в финале Всероссийского конкурса «Мастер года»

Преподаватель Мурманского строительного колледжа Денис Бабиков представит регион в финале Всероссийского конкурса профессионального мастерства в системе профтехобразования «Мастер года». Финал состоится с 10 по 15 октября в Московской области, в нем примут участие лучшие мастера производственного обучения, преподаватели учебных дисциплин, профессиональных модулей, практик профессионального цикла, преподаватели междисциплинарных курсов из всех регионов России. Все они имеют высокую профессиональную квалификацию, опыт подготовки участников региональных и национальных чемпионатов профессионального мастерства «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia).

Денис Бабиков – победитель регионального этапа Всероссийского конкурса «Мастер года», преподаватель дисциплин профессионального цикла по направлениям «Повар, кондитер», «Официант, бармен» в Мурманском строительном колледже. Среди его профессиональных заслуг подготовка победителей и призеров региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), международных чемпионатов стран Баренцева/Евроарктического региона ArcticSkills, конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью «Абилимпикс».

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, вместе с другими участниками конкурса Денису Бабикову предстоит провести учебное занятие со студентами подмосковных колледжей. После этого десяти лауреатам конкурса предложат творческое задание – провести профориентационное мероприятие для школьников и родителей. По итогам этого, последнего, этапа конкурса объявят имя победителя.