Проект «Творческая осень» Единого волонтёрского центра впервые пройдёт в ЗАТО ОстровнойБолее 1700 северянок с комфортом посетили медицинские учреждения, воспользовавшись услугой «Такси беременным»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)08.10.25 15:00

Преподаватели из Мурманской области стали лауреатами премии Министерства культуры Российской Федерации

Преподаватели Мурманского колледжа искусств и Мурманской детской музыкальной школы №1 имени А.Н. Волковой вошли в число победителей всероссийского конкурса Министерства культуры Российской Федерации, направленного на поддержку и поощрение лучших педагогов в области музыкального искусства.

Заслуженный работник культуры Российской Федерации, преподаватель по классу балалайки Мурманского колледжа искусств Виктор Иванович Бедняк стал лауреатом премии Министерства культуры РФ за достижения в педагогической деятельности по программам среднего профессионального образования в области музыкального искусства.

Более пятидесяти лет Виктор Иванович обучает студентов игре на балалайке, являясь единственным педагогом данного профиля в регионе. Его выпускники становятся лауреатами престижных конкурсов, активно участвуют в культурной жизни Мурманской области, представляя регион на всероссийском уровне. За высокий профессионализм педагог неоднократно отмечен государственными и региональными наградами, включая знак Министерства культуры РФ «За достижения в культуре» и звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».

Лауреатом премии Министерства культуры РФ за достижения в педагогической деятельности по дополнительным предпрофессиональным программам в области музыкального искусства также стала преподаватель Мурманской детской музыкальной школы №1 имени А.Н. Волковой Елена Александровна Гусева.

С 1999 года она ведёт классы домры и балалайки, воспитывая целое поколение юных музыкантов. Её ученики неоднократно становились лауреатами и дипломантами всероссийских и международных конкурсов, в том числе Всероссийской юношеской творческой олимпиады «Молодые дарования России». Елена Александровна является создателем и художественным руководителем оркестра русских народных инструментов «Полярис», автором более 50 аранжировок и инструментовок, активно развивает народное исполнительское искусство и популяризирует музыкальные традиции Кольского Севера.

По словам министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой, ежегодные премии призваны отметить лучших педагогов, внёсших значительный вклад в развитие творческого образования, сохранение культурных традиций и воспитание новых поколений талантливых исполнителей.

Высокая оценка труда Виктора Ивановича Бедняка и Елены Александровны Гусевой стала признанием их преданности профессии и многолетнего вклада в развитие музыкальной культуры Мурманской области.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/554708/#&gid=1&pid=3

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫМИ! Не поддавайтесь обещаниям о высоком заработкеМурманская областная Дума: ПАРЛАМЕНТАРИИ РЕГИОНОВ СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В АРКТИКЕМурманская областная Дума: СТАРТ ОСЕННЕЙ СЕССИИ С КАДРОВЫХ ВОПРОСОВ И БЮДЖЕТА
-

Последние комментарии

Галина
07.10.25 15:27
А. Ливанова не было.
Комментарий к новости:5 октября Фестиваль современного кино «ТАЛАНТ» подводит итоги
Лика
01.10.25 12:30
Обратите внимание Степан Быдоровский - мальчик из интервью - это ее сын. Теперь в мошеннические схемы она вовлекает и собственных детей.
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: моя опасная медицина
Лика
01.10.25 12:28
Светлана Сысоева - мо****ца со стажем. Она зарабатывает деньги на мужиках и на том, что устраивается в самые различные медучреждения, устраивает громкие скандалы, и требует денег за молчание. *- ку
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: моя опасная медицина
-Правовая консультация (18+)Законы, вступающие в силу в октябре 2025 года
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00Городские хроники (6+)
-PRO Деньги (16+)Страхование и накопления: северян приглашают присоединиться к очередному этапу эстафеты «Мои финансы»-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 74 копейки, доллар потерял почти 39 копеек-PRO Энергетику (18+)Энергоблок №4 Кольской АЭС включён в сеть-PRO ЖКХ (18+)ЦУР Мурманской области: в сфере здравоохранения мурманчане отмечали сложности с дозвоном в контакт-центр-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)В Мурманске состоялось заседание постоянного комитета ПАСЗР по правовым вопросам
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»