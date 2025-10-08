Преподаватели из Мурманской области стали лауреатами премии Министерства культуры Российской Федерации

Преподаватели Мурманского колледжа искусств и Мурманской детской музыкальной школы №1 имени А.Н. Волковой вошли в число победителей всероссийского конкурса Министерства культуры Российской Федерации, направленного на поддержку и поощрение лучших педагогов в области музыкального искусства.

Заслуженный работник культуры Российской Федерации, преподаватель по классу балалайки Мурманского колледжа искусств Виктор Иванович Бедняк стал лауреатом премии Министерства культуры РФ за достижения в педагогической деятельности по программам среднего профессионального образования в области музыкального искусства.

Более пятидесяти лет Виктор Иванович обучает студентов игре на балалайке, являясь единственным педагогом данного профиля в регионе. Его выпускники становятся лауреатами престижных конкурсов, активно участвуют в культурной жизни Мурманской области, представляя регион на всероссийском уровне. За высокий профессионализм педагог неоднократно отмечен государственными и региональными наградами, включая знак Министерства культуры РФ «За достижения в культуре» и звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».

Лауреатом премии Министерства культуры РФ за достижения в педагогической деятельности по дополнительным предпрофессиональным программам в области музыкального искусства также стала преподаватель Мурманской детской музыкальной школы №1 имени А.Н. Волковой Елена Александровна Гусева.

С 1999 года она ведёт классы домры и балалайки, воспитывая целое поколение юных музыкантов. Её ученики неоднократно становились лауреатами и дипломантами всероссийских и международных конкурсов, в том числе Всероссийской юношеской творческой олимпиады «Молодые дарования России». Елена Александровна является создателем и художественным руководителем оркестра русских народных инструментов «Полярис», автором более 50 аранжировок и инструментовок, активно развивает народное исполнительское искусство и популяризирует музыкальные традиции Кольского Севера.

По словам министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой, ежегодные премии призваны отметить лучших педагогов, внёсших значительный вклад в развитие творческого образования, сохранение культурных традиций и воспитание новых поколений талантливых исполнителей.

Высокая оценка труда Виктора Ивановича Бедняка и Елены Александровны Гусевой стала признанием их преданности профессии и многолетнего вклада в развитие музыкальной культуры Мурманской области.

