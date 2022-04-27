Преподаватели МАГУ получили грант Проектного офиса развития Арктики на проект по исследованию и популяризации саамского языка

Преподаватели кафедры филологии и медиакоммуникаций Института лингвистики Мурманского арктического государственного университета получили грант Проектного офиса развития Арктики «ПОРА» в размере 100 тысяч рублей на проект «Медиа как языковая среда для носителей саамского языка».

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, учёные проведут полевые исследования в крупнейшем в Мурманской области населенном пункте проживания саами – селе Ловозеро. В команду проекта вошли доктор филологических наук Виктория Бакула, доктор педагогических наук Анастасия Коренева, кандидат филологических наук Татьяна Рычкова.

«В рамках исследования мы планируем определить количество носителей саамского языка и выясним их уровень владения языком. Мы узнаем, почему для них важно изучать язык саами, как часто в повседневной жизни они используют родной язык и насколько вообще сегодня в саамском обществе популярно изучать язык предков, – рассказывает суть проекта Татьяна Рычкова. – Кроме того, по результатам опроса мы составим портрет саамского медиа, способного популяризировать саамский язык».

Результаты исследования будут опубликованы и станут доступны научному сообществу и саамской общественности.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, недавно кафедра филологии и медиакоммуникаций МАГУ выиграла грант благотворительного фонда Владимира Потанина на разработку программы сохранения саамского языка. Магистерская программа «Технологии преподавания саамского языка», разработанная в рамках гранта, поможет подготовить профессиональные кадры для ревитализации языка, находящегося под угрозой исчезновения. Написанию проектов предшествовала международная научно-практическая конференция, которая прошла в МАГУ в сентябре прошлого года. Тогда участники мероприятия пришли к выводу о необходимости консолидации усилий всех сторон для сохранения языка.

Фото: https://www.masu.edu.ru/press/news/30425-prepodavateli-magu-poluchili-grant-proektnogo-ofisa-razvitiya-arktiki-pora