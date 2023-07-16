Пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку по объектам на территории полуострова Крым в районе города Севастополь
Сегодня Министерство обороны Российской Федерации опубликовало заявление, в котором говориться, что утром 16 июля «пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку семью беспилотными летательными аппаратами и двумя безэкипажными катерами полупогруженного типа по объектам на территории полуострова Крым в районе города Севастополь.
Два украинских БПЛА уничтожены средствами ПВО над акваторией черного моря на большом удалении от береговой линии.
Ещё пять БПЛА подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и не достигнув целей потерпели крушение.
Также в северной части Чёрного моря были обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения катеров охраны водного района два безэкипажных катера ВСУ.
В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет».
Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12473116@egNews