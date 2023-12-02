Пресечено более 200 нарушений правил дорожного движения: сотрудники Госавтоинспекции Мурманской области подвели итоги операции «Встречная полоса»

Во время проведения операции «Встречная полоса», которая проходила с 11 по 19 ноября было пресечено более 200 нарушений правил дорожного движения, связанных с выездом на полосу встречного движения по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ («Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона»).

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, кроме того, автоинспекторами выявлено 8 фактов повторного правонарушения, связанного с выездом на полосу встречного движения (часть 5 статья 12.15 КоАП РФ).

Фото: https://mintrans.gov-murman.ru/news/506590/#&gid=1&pid=1