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Мурманская область. Арктика (16+)13.08.24 19:30

Пресечены попытки прорыва мобильных групп противника на бронетехнике вглубь российской территории

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 2030 военнослужащих, 35 танков, 31 бронетранспортёр, 18 боевых машин пехоты, 179 других боевых бронированных машин, 78 автомобилей, четыре зенитных ракетных комплекса, две пусковые установки реактивных систем залпового огня и 14 орудий полевой артиллерии».

Министерство обороны Российской Федерации 13 августа опубликовало сводку о ходе операции по уничтожению формирований ВСУ, вторгшихся на территорию Российской Федерации. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «в течение суток активными действиями подразделений группировки войск «Север» и подошедших резервов, ударами армейской авиации и беспилотных летательных аппаратов, огнём артиллерии пресечены попытки прорыва мобильных групп противника на бронетехнике вглубь российской территории в районах населённых пунктов Общий Колодезь, Снагость, Каучук, Алексеевский.

Отражена атака подразделений 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в направлении Мартыновки. Уничтожены до пятнадцати военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

Ударами авиации и огнём артиллерии нанесено поражение живой силе и технике 22-й, 61-й, 115-й механизированных и 80-й десантно-штурмовой бригад противника в районах Михайловки, Коренево, Николаево-Дарьино, Олешни, Суджи и Николаевки.

В ходе зачистки населённого пункта Озерки уничтожены до 15 украинских военнослужащих и четыре бронетранспортёра «Страйкер», взяты в плен шесть боевиков ВСУ.

Авиацией и ракетными войсками поражены резервы ВСУ в районах Мирополья, Могрицы и Петрушевки Сумской области.

За сутки потери ВСУ составили до 420 военнослужащих, 55 единиц бронетехники, в том числе три танка, восемь бронетранспортеров, боевая машина пехоты, 43 боевые бронированные машины, 31 автомобиль, пусковая установка реактивной системы залпового огня и артиллерийское орудие.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 2030 военнослужащих, 35 танков, 31 бронетранспортёр, 18 боевых машин пехоты, 179 других боевых бронированных машин, 78 автомобилей, четыре зенитных ракетных комплекса, две пусковые установки реактивных систем залпового огня и 14 орудий полевой артиллерии».

 

Фото и видео: https://vk.com/mil

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