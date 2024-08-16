За сутки потери ВСУ составили до 340 военнослужащих и 19 единиц бронетехники, в том числе пять боевых машин пехоты «Bradley» и 14 боевых бронированных машин, а также восемь автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, установка реактивной системы залпового огня и две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и «Буковель-AD».

Министерство обороны Российской Федерации 15 августа опубликовало сводку о ходе операции по уничтожению формирований ВСУ, вторгшихся на территорию Российской Федерации. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, «активными действиями подразделений группировки войск «Север», ударами авиации и огнём артиллерии отражена атака штурмовых групп 115-й механизированной бригады ВСУ в направлении Кремяного.

Нанесением комплексного огневого поражения по районам сосредоточения подразделений 82-й десантно-штурмовой бригады южнее Кремяного и 80-й десантно-штурмовой бригады западнее Русской Конопельки сорваны очередные атаки противника. Его потери составили до 90 военнослужащих, пять боевых машин пехоты «Bradley» производства США и шесть боевых бронированных машин.

Завершено уничтожение противника и восстановлен контроль над населённым пунктом Крупец.

Армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами и огнём артиллерии пресечены попытки прорыва мобильных групп противника вглубь российской территории в районах Варваровки, Сафоновки, Шептуховки, Каучука, Алексеевского и Матвеевки.

Поражены скопления живой силы и техники 22-й, 61-й механизированных, 92-й штурмовой, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады нацгвардии и 129-й бригады теробороны в районах Ольговки, Снагости, Погребков, Мирного, Заолешенки, Успеновки и Южного.

Ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» в районе населённого пункта Лубны Сумской области уничтожена колонна из 15 топливозаправщиков.

Оперативно-тактической авиацией нанесены удары по резервам ВСУ, складам боеприпасов и материальных средств в районах Юнаковки, Хотени и Кондратовки Сумской области.

За сутки потери ВСУ составили до 340 военнослужащих и 19 единиц бронетехники, в том числе пять боевых машин пехоты «Bradley» и 14 боевых бронированных машин, а также восемь автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, установка реактивной системы залпового огня и две станции радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н» и «Буковель-AD».

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается».

Вчера министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов провёл очередное совещание по вопросам обеспечения безопасности населения и объектов инфраструктуры на приграничных территориях страны в Курской, Брянской и Белгородской областях.

В ходе встречи обсуждались дополнительные меры обеспечения целостности и неприкосновенности территории, а также защиты населения и инфраструктуры в Белгородской области от нападений со стороны воинских формирований ВСУ.

«Планируется заслушать план конкретных действий, который подготовлен генеральным штабом по дополнительным мерам. Речь идёт, прежде всего, о повышении эффективности системы управления войсками во взаимодействии с другими силовыми ведомствами и администрацией Белгородской области, об определении ответственных должностных лиц, а также выделении дополнительных сил и средств, которые будут направлены для выполнения основных задач», – подчеркнул глава российского военного ведомства.

Андрей Белоусов отметил, что реализацию представленного плана будет контролировать лично.

В совещании приняли участие губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, заместители министра обороны РФ генерал-лейтенант Андрей Булыга и Алексей Криворучко, представители администрации Президента Российской Федерации.

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