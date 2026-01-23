Пресс-конференция губернатора: более 4,5 часа, 65 вопросов

Вчера в Мурманске губернатор Андрей Чибис провёл традиционную пресс-конференцию по итогам работы областного правительства в 2025 году, а также планам на 2026 год и перспективу. Седьмая по счёту пресс-конференция стала самой длинной – губернатор за 4,5 часа ответил на 65 вопросов представителей медиасферы Кольского Заполярья.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в Центре управления регионом собрались более ста редакторов, журналистов, работников пресс-служб, блогеров и администраторов популярных пабликов и госпабликов, а также - заслуженный работник культуры Российской Федерации, почетный гражданин Мурманской области, кавалер ордена Дружбы и ордена «Знак Почёта», собственный корреспондент ТАСС в Мурманской области с 1977 по 2012 год Василий Белоусов. Также в пресс-конференции приняли участие ребята из детского пресс-центра «Снег» центра образования «Лапландия», детского регионального медиацентра «Движения Первых», «Академии телевидения», студенты Арктического медиаклуба МАУ.

Журналистов интересовали вопросы здравоохранения и ЖКХ, перспективы реновации ЗАТО, ремонт дорог, строительство промышленных парков, развитие жилищного строительства, поддержка участников специальной военной операции. Почётных журналистов Мурманской области волновало развитие Арктики, реализация стратегических проектов. Представители молодого поколения журналистов задали вопросы про сферу образования, кадровые возможности, а также развитие спорта и культуры.

Завершая пресс-конференцию, губернатор искренне поблагодарил представителей медиасферы за совместную работу.

«Спасибо за то, что вы не безразличны и по-настоящему любите нашу Мурманскую область, которая является стратегическим регионом для всей страны. Крайне важно честно, объективно и справедливо освещать происходящее – и проблемы, и победы. Нужно рассказывать также и о позитиве, потому что от этого зависит настроение людей, а значит, их готовность созидать. Вы умеете находить баланс: помогаете вскрывать наболевшие вопросы, которые мы не увидели, и рассказываете об улучшениях и развитии региона. Вы – четвертая власть. Но это не только полномочия, но и ответственность за то, чтобы наши люди, которые живут в непростых климатических условиях, чувствовали себя достойно», – подчеркнул глава региона.

- Состоялся открытый разговор с журналистами на самые различные, в том числе чувствительные темы, - отметил Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы, комментируя итоги пресс-конференции. – В целом в Мурманской области выполнен огромный объём работы, которая продолжится в текущем году. Реализуются масштабные проекты в экономике, инвестиции в Мурманскую область составляют полтора триллиона рублей, это огромная цифра. Эффект от их реализации очевиден – увеличение количества рабочих мест, поддержка федерального центра, развитие инфраструктуры на местах и решение социальных вопросов живущих здесь людей. Активными темпами началось жилищное строительство. Главное, в центре всех проектов – человек, его качество жизни. Именно так областной властью и расставляются приоритеты - создать максимум возможностей для самореализации северян, адресная поддержка различных категорий граждан, комфортная среда, и по большому счету - повышение привлекательности региона. Хочу отметить, что социальная поддержка семей с детьми, защитников Отечества и их семей отражена в законах, принятых областной Думой. Региональные парламентарии всегда подключается и к работе по развитию территории Заполярья. Все озвученные сегодня приоритеты будут ориентиром в нашей совместной работе с губернатором и правительством области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/560922/#&gid=1&pid=38