Из Териберки в аэропорт Мурманска теперь можно доехать без пересадок на автобусеИтоги-2025: грузооборот порта Мурманск сократился на 9,8%
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)22.01.26 16:30

Пресс-конференция губернатора: для нас важно, чтобы северяне связывали свою жизнь с Мурманской областью

За последние шесть лет ситуация с жилищным строительство и капитальным ремонтом существующих многоквартирных домов в Мурманской области кардинально изменилась. В городах впервые со времён СССР появились башенные краны, а количество введённых домов достигло рекордных значений. Об этом сегодня на ежегодной пресс-конференции рассказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Тема жилья имеет огромное значение, потому что это вопрос: связывает человек своё будущее с областью или нет. Мы искали модель, которая позволит человеку купить жильё и сделает проект выгодным для застройщика. Так родилась тема льготной ипотеки. Отдельно хочу сказать спасибо Юрию Петровичу Трутневу и Алексею Чекункову как министру и, конечно, Президенту России Владимиру Путину в июле 2023 года. Некоторые раньше говорили: «Забудьте эту идею, у нас никогда не будет строиться жильё, у нас строительство дороже». А у нас получилось этот стереотип сломать», – отметил Андрей Чибис.

Сегодня в Кольском Заполярье уже возводится 20 многоквартирных жилых домов площадью 237,5 тысячи кв. метров, из них 14 домов строятся для продажи квартир на рынке. В них уже приобретено 668 квартир, в том числе 74% с использованием «Арктической» и «Семейной» ипотек. Десяти проектам жилищного строительства присвоен статус масштабного инвестиционного проекта. Правительством Мурманской области подписано восемь соглашений с застройщиками, пять из которых оформили земельные участки в аренду, а четыре уже начали строительство. Ещё два соглашения находятся на стадии подписания.

Ожидается, что в 2026 году частными застройщиками будут сданы первые жилые комплексы на улице Шевченко и проезде Молодёжном. Кроме того, продолжат реализовываться два крупных проекта массовой застройки в Коле и Мурманске. Также в 2026 году начнётся реализация ещё четырёх проектов жилищного строительства в Мурманске, Мончегорске и Кировске.

Также продолжается работа по развитию жилищного строительства и в других городах Мурманской области. Подготовлен перечень перспективных территорий, определённых для развития жилищного строительства, в Североморске, Кировске, Апатитах, Мончегорске, Заполярном, Полярных Зорях, Ковдоре и Оленегорске. Для каждого земельного участка, включённого в перечень, прорабатывается вопрос о привлечении частных застройщиков.

Также правительство Мурманской области в рамках губернаторского плана «На Севере — жить!» увеличило объём финансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в 7 раз. За шесть лет на эти цели было направлено почти 21 млрд рублей.

В 2025 году удалось выполнить работы в рекордном количестве многоквартирных домов - всего было приведено в порядок 586 домов. В 2026 году эта работа будет продолжена за счёт как средств собственников, так и федерального бюджета, и областного в рамках губернаторского плана «На Севере — жить!». Общий объём финансирования — более 7 млрд рублей. На сегодняшний день планируется провести работы по капитальному ремонту в 515 многоквартирных домах, но эта цифра будет увеличиваться.

«В прошлом году, чтобы вы понимали, я сам три раза объезжал эти улицы. Коллеги готовили предложения, мы вместе смотрели, что можно менять, где необходимо увеличить лимиты. Уже составлен набор предложений, и через две недели мы их утвердим и запустим все необходимые процедуры, чтобы, как только потеплеет, выходить на ремонт», – подчеркнул Андрей Чибис.

Основное внимание будет уделено замене лифтового оборудования, ремонту внутридомовых инженерных систем, а также крыш и фасадов.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/560892/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)«Братских народов союз вековой»*, или Амбициозный проект определяет будущее коренного малочисленного населения Арктической зоны
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Маргарита
17.01.26 12:39
17 января 2026г. в доме 12 по ул. Пушкинской нет отопления во всей квартире, доме. Позвонила на гор.линию ЖКХ, о каких либо авариях на теплотрассе не в курсе. Меня уже прет от такого безобразия, ну до
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
Наталья
17.01.26 11:53
Добрый день. Подскажите пожалуйста, переехала в Мурманскую область за мужем-военнослужащим, устроилась на работу в поликлинику, являюсь медицинской сестрой. Снимаю квартиру рядом с работой. Могу ли я
Комментарий к новости:С этого года в Мурманской области меняют условия компенсационных выплат за аренду жилья отдельным категориям медицинских работников
Д.О Вернер
20.12.25 17:45
А я думал, что там нахимовцы, а не курсанты...
Комментарий к новости:Участник проекта «Герои Севера» Александр Реведжук встретился с курсантами филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске
-Правовая консультация (18+)Кому в Мурманской области положена 13-я зарплата и обязаны ли её платить все работодатели: комментарий юриста hh.ru
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)
-PRO Деньги (16+)Итоги-2025: в декабре выдача новых кредитных карт в России снизилась на 5% в годовом сравнении-PRO Валюту (16+)Рубль повышается в ожидании переговоров Президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом-PRO Энергетику (18+)На площадке Кольской АЭС-2 в 2026 году планируется начать подготовительные работы-PRO ЖКХ (18+)Мурманский регоператор усиливает работу по зачистке контейнерных площадок-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Для МСП из приоритетных отраслей продлены пониженные страховые взносы
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»