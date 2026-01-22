Пресс-конференция губернатора: для нас важно, чтобы северяне связывали свою жизнь с Мурманской областью

За последние шесть лет ситуация с жилищным строительство и капитальным ремонтом существующих многоквартирных домов в Мурманской области кардинально изменилась. В городах впервые со времён СССР появились башенные краны, а количество введённых домов достигло рекордных значений. Об этом сегодня на ежегодной пресс-конференции рассказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Тема жилья имеет огромное значение, потому что это вопрос: связывает человек своё будущее с областью или нет. Мы искали модель, которая позволит человеку купить жильё и сделает проект выгодным для застройщика. Так родилась тема льготной ипотеки. Отдельно хочу сказать спасибо Юрию Петровичу Трутневу и Алексею Чекункову как министру и, конечно, Президенту России Владимиру Путину в июле 2023 года. Некоторые раньше говорили: «Забудьте эту идею, у нас никогда не будет строиться жильё, у нас строительство дороже». А у нас получилось этот стереотип сломать», – отметил Андрей Чибис.

Сегодня в Кольском Заполярье уже возводится 20 многоквартирных жилых домов площадью 237,5 тысячи кв. метров, из них 14 домов строятся для продажи квартир на рынке. В них уже приобретено 668 квартир, в том числе 74% с использованием «Арктической» и «Семейной» ипотек. Десяти проектам жилищного строительства присвоен статус масштабного инвестиционного проекта. Правительством Мурманской области подписано восемь соглашений с застройщиками, пять из которых оформили земельные участки в аренду, а четыре уже начали строительство. Ещё два соглашения находятся на стадии подписания.

Ожидается, что в 2026 году частными застройщиками будут сданы первые жилые комплексы на улице Шевченко и проезде Молодёжном. Кроме того, продолжат реализовываться два крупных проекта массовой застройки в Коле и Мурманске. Также в 2026 году начнётся реализация ещё четырёх проектов жилищного строительства в Мурманске, Мончегорске и Кировске.

Также продолжается работа по развитию жилищного строительства и в других городах Мурманской области. Подготовлен перечень перспективных территорий, определённых для развития жилищного строительства, в Североморске, Кировске, Апатитах, Мончегорске, Заполярном, Полярных Зорях, Ковдоре и Оленегорске. Для каждого земельного участка, включённого в перечень, прорабатывается вопрос о привлечении частных застройщиков.

Также правительство Мурманской области в рамках губернаторского плана «На Севере — жить!» увеличило объём финансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в 7 раз. За шесть лет на эти цели было направлено почти 21 млрд рублей.

В 2025 году удалось выполнить работы в рекордном количестве многоквартирных домов - всего было приведено в порядок 586 домов. В 2026 году эта работа будет продолжена за счёт как средств собственников, так и федерального бюджета, и областного в рамках губернаторского плана «На Севере — жить!». Общий объём финансирования — более 7 млрд рублей. На сегодняшний день планируется провести работы по капитальному ремонту в 515 многоквартирных домах, но эта цифра будет увеличиваться.

«В прошлом году, чтобы вы понимали, я сам три раза объезжал эти улицы. Коллеги готовили предложения, мы вместе смотрели, что можно менять, где необходимо увеличить лимиты. Уже составлен набор предложений, и через две недели мы их утвердим и запустим все необходимые процедуры, чтобы, как только потеплеет, выходить на ремонт», – подчеркнул Андрей Чибис.

Основное внимание будет уделено замене лифтового оборудования, ремонту внутридомовых инженерных систем, а также крыш и фасадов.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/560892/#&gid=1&pid=1