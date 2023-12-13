Пресс-конференция губернатора: «Это важнейшая победа для нас», - Андрей Чибис о компенсации расходов на закупку мазута

Один из вопросов итоговой пресс-конференции губернатора Андрея Чибиса касался федеральной поддержки в вопросе закупки мазута для региона.

«Мы выработали форму компенсации до газификации Мурманской области. Резкие всплески цены на мазут связаны с введением в 2019 году налогового маневра. Сейчас мы берём цену 2018 года, индексируем эту цену в рамках предельного индекса для Мурманской области, и это та цена, которая справедлива. Всё, что выше этой цены, доводится правительством РФ до Мурманской области. Пока идёт процесс финализации, уже есть распоряжение о выходе правил предоставления субсидий. Это первые три миллиарда рублей, которые мы ждём до конца этого года», – отметил Андрей Чибис.

Важно отметить, что соответствующее постановление подписано Михаилом Мишустиным. Денежные средства будут направлены на возмещение затрат теплоснабжающих организаций, связанных с ростом стоимости топочного мазута.

«Мы много крови пролили, чтобы не каждый раз поднимать вопрос, доказывать и убеждать. И спасибо президенту, что он так отреагировал на соответствующих совещаниях, и теперь мы закрепили подход. Это для нас важнейшая победа», – уверен глава региона.