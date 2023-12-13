Пресс-конференция губернатора: мы готовимся к реализации масштабной программы реновации ЗАТО

В Мурманской области подходит к завершению третий год реализации программы реновации ЗАТО. Об итогах и планах на будущее комплексного плана развития ЗАТО рассказал 12 декабря на пресс-конференции губернатор Андрей Чибис.

Напомним, программа реновации ЗАТО по инициативе главы региона работает в Мурманской области с 2021 года. В первый год в ЗАТО Александровск, ЗАТО Видяево, ЗАТО город Заозерск, Алакуртти, Оленегорске с подведомственной территорией, Печенгском округе и ЗАТО Североморск были завершены работы по капремонту 26 многоквартирных домов, выполнен снос 8 непригодных для проживания многоквартирных домов, завершён капремонт центра творчества и досуга, здания с библиотекой и школой искусств, спортивной школы. Также было приведено в нормативное состояние 5,1 км автомобильных дорог.

В 2022 году выполнен снос 19 непригодных для проживания многоквартирных домов, капитально отремонтированы 40 домов и школа. Изменения коснулись объектов в Полярном, Оленьей Губе, Гаджиево, Снежногорске, ЗАТО Видяево, ЗАТО Заозерск, Оленегорск-2, н.п. Высокий, ЗАТО г. Североморск, Щукозеро, Сафоново, Североморск-3 и г.п. Никель

В 2023 году в соответствии комплексным планом в Полярном, ЗАТО Видяево, ЗАТО город Заозерск, Печенгском округе, н.п. Килпъявр прошли работы по капремонту прошли в семи домах, оставшиеся три объекта имеют высокую степень готовности, а также снос аварийных домов и ремонт 130 квартир. За всё время реализации плана отремонтировано 647 незаселенных квартир.

«В рамках реновации в целом в развитие городов, где живут военные, с 2021 года инвестировано порядка 13 млрд рублей. Это и спортивные объекты, и ремонт домов и дорог, и прочего. Сейчас мы готовимся к реализации масштабной и другой по уровню программы реновации с учётом принятых решений и поддержанных наших инициатив. По другому объёму финансирования инфраструктуры военных гарнизонов, не только ЗАТО. Деньги на это заложены в федеральном бюджете – 30 млрд рублей на три года. Вчера на совещании Президенту доложили о том, что соответствующий план подготовлен и согласован с Минобороны и другими федеральными ведомствами. Как только план будет принят, мы детали доведем до жителей и запустим в работу», – отметил Андрей Чибис.

Губернатор пояснил, что в рамках плана реновации планируется дополнительно выделить 2 млрд рублей на развитие топливно-энергетической инфраструктуры в Печенгском округе и ЗАТО Североморск.

«Очевидно совершенно, что те решения, которые в июле здесь обсуждались, и за это спасибо правительству РФ, не остаются без внимания. Сейчас мы на выходе, и для нас это священная история – сделать так, чтобы опережающими темпами качество жизни в военных гарнизонах стало лучше», – сообщил губернатор Мурманской области.

Как сообщает Министерство строительства Мурманской области, в рамках комплексного плана, рассчитанного на 2024-2025 годы, планируется осуществлять мероприятия на территориях пяти ЗАТО и более 26 населённых пунктов, в которых дислоцированы воинские формирования.