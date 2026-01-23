Пресс-конференция губернатора: приём заявок на конкурс «Губернаторский старт» начнётся 26 января

Вчера на ежегодной итоговой пресс-конференции губернатор Андрей Чибис сообщил о начале приёма заявок в рамках конкурса грантов «Губернаторский старт». Программа, направленная на поддержку малого и среднего бизнеса, остаётся наиболее востребованной мерой у региональных предпринимателей.

«В этом году в рамках программы «Губернаторский старт» мы дадим возможность направлять грант на приобретение франшизы, – подчеркнул губернатор. – Конкурс объявим уже на следующей неделе, с 26 января».

Конкурсный отбор стартует 26 января и продлится по 25 февраля включительно. Заявки могут подать индивидуальные предприниматели, юрлица и самозанятые северяне, а также физические лица, только мечтающие начать свое дело. Общая сумма поддержки в рамках конкурса в 2026 году составит 50 млн рублей. Максимальный размер гранта, на который может претендовать соискатель, – 2 млн рублей (для отдельных приоритетных категорий).

В 2026 году средства гранта «Губернаторский старт» впервые можно направить на приобретение франшизы и оплату расходов, связанных с инновационной деятельностью. Кроме того, расширен перечень приоритетных категорий: в него дополнительно включили проекты из сфер туриндустрии, проекты, направленные на повышение рождаемости и увеличение численности населения Мурманской области, развитие региональных брендов.

Оператором конкурса «Губернаторский старт» традиционно выступает Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор. В начале февраля специалисты МРИБИ традиционно проведут бесплатный вебинар для предпринимателей – расскажут об условиях получения гранта и подачи заявки, особенностях конкурсного отбора, а также дадут рекомендации по подготовке плана реализации проекта.

Как отмечает Министерство туризма и предпринимательства Мурманской области, программа «Губернаторский старт» реализуется в рамках стратегического плана «На Севере – жить!». За шесть лет поддержку по программе получили более 190 предпринимателей на сумму порядка 232 млн рублей.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/560909/#&gid=1&pid=1