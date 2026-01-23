Кошелёк: цены на плодоовощную продукцию упорно ползут вверхПодведены итоги первого этапа Всероссийской Арктической литературной премии имени Виталия Семеновича Маслова
Мурманская область. Арктика (16+)23.01.26 17:00

Пресс-конференция губернатора: приём заявок на конкурс «Губернаторский старт» начнётся 26 января

Вчера на ежегодной итоговой пресс-конференции губернатор Андрей Чибис сообщил о начале приёма заявок в рамках конкурса грантов «Губернаторский старт». Программа, направленная на поддержку малого и среднего бизнеса, остаётся наиболее востребованной мерой у региональных предпринимателей.

«В этом году в рамках программы «Губернаторский старт» мы дадим возможность направлять грант на приобретение франшизы, – подчеркнул губернатор. – Конкурс объявим уже на следующей неделе, с 26 января».

Конкурсный отбор стартует 26 января и продлится по 25 февраля включительно. Заявки могут подать индивидуальные предприниматели, юрлица и самозанятые северяне, а также физические лица, только мечтающие начать свое дело. Общая сумма поддержки в рамках конкурса в 2026 году составит 50 млн рублей. Максимальный размер гранта, на который может претендовать соискатель, – 2 млн рублей (для отдельных приоритетных категорий).

В 2026 году средства гранта «Губернаторский старт» впервые можно направить на приобретение франшизы и оплату расходов, связанных с инновационной деятельностью. Кроме того, расширен перечень приоритетных категорий: в него дополнительно включили проекты из сфер туриндустрии, проекты, направленные на повышение рождаемости и увеличение численности населения Мурманской области, развитие региональных брендов.

Оператором конкурса «Губернаторский старт» традиционно выступает Мурманский региональный инновационный бизнес-инкубатор. В начале февраля специалисты МРИБИ традиционно проведут бесплатный вебинар для предпринимателей – расскажут об условиях получения гранта и подачи заявки, особенностях конкурсного отбора, а также дадут рекомендации по подготовке плана реализации проекта.

Как отмечает Министерство туризма и предпринимательства Мурманской области, программа «Губернаторский старт» реализуется в рамках стратегического плана «На Севере – жить!». За шесть лет поддержку по программе получили более 190 предпринимателей на сумму порядка 232 млн рублей.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/560909/#&gid=1&pid=1

-

Последние комментарии

Маргарита
17.01.26 12:39
17 января 2026г. в доме 12 по ул. Пушкинской нет отопления во всей квартире, доме. Позвонила на гор.линию ЖКХ, о каких либо авариях на теплотрассе не в курсе. Меня уже прет от такого безобразия, ну до
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
Наталья
17.01.26 11:53
Добрый день. Подскажите пожалуйста, переехала в Мурманскую область за мужем-военнослужащим, устроилась на работу в поликлинику, являюсь медицинской сестрой. Снимаю квартиру рядом с работой. Могу ли я
Комментарий к новости:С этого года в Мурманской области меняют условия компенсационных выплат за аренду жилья отдельным категориям медицинских работников
Д.О Вернер
20.12.25 17:45
А я думал, что там нахимовцы, а не курсанты...
Комментарий к новости:Участник проекта «Герои Севера» Александр Реведжук встретился с курсантами филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске
