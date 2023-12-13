Пресс-конференция губернатора: программа «Арктическая ипотека» стала инструментом привлечения крупных застройщиков в Мурманскую область

Льготная программа жилищного кредитования «Арктическая ипотека» вызывает высокую заинтересованность жителей Мурманской области. Вопросы о возможном привлечении застройщиков и перспективах изменения программы также прозвучали 12 декабря на пресс-конференции губернатора Андрея Чибиса.

Так как «Арктическая ипотека» является новой мерой поддержки, в правительство региона ежедневно поступает много обращений по вопросам участия. Нововведение также повышает спрос на жильё, что способствует привлечению в регион крупных стройкомпаний.

Губернатор напомнил о том, что сейчас в Мурманске ведётся строительство в рамках программы расселения аварийного жилья, а также для отдельных категорий населения и детей сирот.

«Перспективные площадки определены, и это очень хороший сигнал. Для этого в том числе нужна «Арктическая ипотека». А мы будем помогать инфраструктурой, льготными программами и участками, чтобы это состоялось. Момент с запуском массового жилищного строительства и наш анализ показывает, что это позволит не дать взлететь ценам на жилье. Сейчас они скачут, потому что нет предложения на рынке. Кстати, одна из причин, почему пришли крупные застройщики – это «Свой дом в Арктике». Сейчас темпы этой программы показывают именно желание строиться или покупать жилье здесь», – отметил Андрей Чибис.

Напомним, получить «Арктическую ипотеку» по ставке 2% годовых могут супруги или не состоящие в браке заемщики не старше 36 лет, у которых есть как минимум один ребенок до 19 лет. Также оформить кредит с господдержкой могут участники программы «Гектар Арктики», медики и педагоги. Также «Арктическая ипотека» доступна специалистам, привлеченным в регион для трудовой деятельности, а также вынужденным переселенцам.

Как сообщает Министерство строительства Мурманской области, на данный момент прорабатывается возможность расчёта стоимости квадратного метра общей площади жилых помещений в новостройках региона на основании сведений застройщиков о сделках. Проработка этого вопроса уже была поддержана президентом Владимиром Путиным в рамках совещания по развитию опорных населённых пунктов Арктической зоны РФ, состоявшегося накануне в Архангельске.

В число поддержанных главой государства предложений также вошли вопросы включения в программу участников СВО и боевых действий как отдельную категорию граждан, без ограничения по возрасту, и возможность снятия ограничений по стажу работы в регионе для врачей и учителей.

Для жителей региона «горячая линия» по «Арктической ипотеке» доступна по номеру телефона +7 (8152) 567-967.

Фото: https://gov-murman.ru