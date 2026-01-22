Пресс-конференция губернатора: развитие региона, в центре которого человек

Сегодня в Мурманске проходит ежегодная пресс-конференция губернатора Андрея Чибиса. Перед началом общения с журналистами глава региона озвучил приоритетные направления развития региона на 2026 год.

Комплексный проект развития Арктики и Трансарктического транспортного коридора остается ключевой задачей в повестке: консолидация финансовых и управленческих ресурсов даст новые возможности для развития российской Арктики.

«Ключевые арктические проекты должны быть ощутимы для людей через рабочие места, стабильную занятость и понимание, что регион развивается и даёт возможности», – отметил губернатор.

Мастер-планы опорных населённых пунктов Арктики, одобренные Президентом России Владимиром Путиным, - это комфортная среда для людей. Из проектов они переходят в практическую реализацию: дополнительная федеральная поддержка будет направлена на улучшение городской среды и инфраструктуры, которые напрямую влияют на качество жизни.

Поддержка семей и усиление демографии: фокус на конкретных мерах, чтобы северяне выбирали жизнь на Севере для себя и своих детей, чувствовали уверенность в завтрашнем дне. Так, в прошлом году в Мурманской области стартовал масштабный проект «На Севере - малыш» - полноценный комплекс мер, направленный на создание комфортных условий для формирования и развития семей. Проект включает всестороннюю поддержку репродуктивного здоровья, создание удобной инфраструктуры для будущих родителей, комплексную помощь в планировании семьи. В 2026 году его реализация продолжится.

Продолжится и создание возможностей для детей и молодёжи Арктики, чтобы талант и энергия северян работали на регион. Сегодня в Мурманской области действует 44 меры поддержки, включая стипендии, гранты, компенсации и выплаты. За последние пять лет объём финансирования молодёжной политики из областного бюджета увеличен в 15 раз, что позволило расширить охват и сделать поддержку более адресной.

Постоянная и понятная поддержка защитников СВО и их близких ведётся в регионе с первых дней специальной военной операции: в Мурманской области действует 55 мер поддержки, 46 из которых – региональные, и их список постоянно пополняется.

Как отметил на Международном арктическом форуме в 2025 году Президент России Владимир Путин, «Мурманск и Мурманская область задают всем арктическим регионам пример динамичного, поступательного развития».

«При реализации проектов особенно важно оценивать, как они отразятся на северянах, как люди ощутят эти перемены на себе. Приоритет — развитие региона: несмотря на вызовы и сложности, мы ориентируемся на повышение качества жизни. Говоря об экономике, - и это особенно актуально в свете стратегической роли нашего региона в развитии Арктической зоны Российской Федерации — необходимо, чтобы экономический рост был заметен и понятен людям», - подчеркнул Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/560891/#&gid=1&pid=1