Пресс-конференция губернатора: уже определены региональные дороги, которые отремонтируют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Мурманской области 2026 году

Вчера в рамках пресс-конференции губернатора Мурманской области Андрея Чибиса журналисты из Кольского округа поблагодарили главу региона за ремонт дороги в Териберку и уточнили планы по обновлению дорог в 2026 году.

«К содержанию этой дороги было много нареканий, но сейчас ситуация изменилась. Также хочу обратить внимание, что строилась она не столько для гостей региона, сколько для жителей нашей области. Чтобы любая семья могла приехать и полюбоваться красотами нашего Севера», – подчеркнул Андрей Чибис.

В предстоящем дорожно-строительном сезоне в регионе продолжится дорожная кампания в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

В перечень региональных дорог, подлежащих ремонту по нацпроекту в этом году, вошли 6 объектов, протяженностью более 32 км, это участки автодорог Умба-Кандалакша, Мишуково-Снежногорск, Кола-Серебрянские ГЭС с подъездами, Кола-Зверосовхоз и автоподъезды к Полярным Зорям и Печенге.

Помимо автомобильных дорог, планируется проведение ремонтных работ также на мостовых сооружениях через ручей и через реку Териберка на 7 и 56 км автодороги Кола – Серебрянские ГЭС с подъездами, через реку Западная Лица на 3 км автоподъезда к городу Заозерск, а также запланирован ремонт путепровода на левобережной развязке мостового перехода через Кольский залив.

Кроме этого, в рамках повышения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области запланированы работы по обустройству наиболее опасных участков дорожными ограждениями барьерного типа, установке сигнальных столбиков для разделения транспортных потоков, установке недостающих технических средств организации дорожного движения (дорожных знаков) в соответствии с проектами организации дорожного движения.

Напомним, что один из объектов 2026 года выполнен в прошлом году. Опережающий темп работ на других объектах и высвобождение ресурсов позволили подрядчику приступить к работам на автоподъезде к Оленегорску. Приведено к нормативу 3,3 км.

Отдельный перечень участков сформирован по городу Мурманску.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/560895/#&gid=1&pid=1