Мурманская область. Арктика (16+)23.01.26 10:00

Пресс-конференция губернатора: уже определены региональные дороги, которые отремонтируют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Мурманской области 2026 году

Вчера в  рамках пресс-конференции губернатора Мурманской области Андрея Чибиса журналисты из Кольского округа поблагодарили главу региона за ремонт дороги в Териберку и уточнили планы по обновлению дорог в 2026 году.

«К содержанию этой дороги было много нареканий, но сейчас ситуация изменилась. Также хочу обратить внимание, что строилась она не столько для гостей региона, сколько для жителей нашей области. Чтобы любая семья могла приехать и полюбоваться красотами нашего Севера», – подчеркнул Андрей Чибис.

В предстоящем дорожно-строительном сезоне в регионе продолжится дорожная кампания в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

В перечень региональных дорог, подлежащих ремонту по нацпроекту в этом году, вошли 6 объектов, протяженностью более 32 км, это участки автодорог Умба-Кандалакша, Мишуково-Снежногорск, Кола-Серебрянские ГЭС с подъездами, Кола-Зверосовхоз и автоподъезды к Полярным Зорям и Печенге.

Помимо автомобильных дорог, планируется проведение ремонтных работ также на мостовых сооружениях через ручей и через реку Териберка на 7 и 56 км автодороги Кола – Серебрянские ГЭС с подъездами, через реку Западная Лица на 3 км автоподъезда к городу Заозерск, а также запланирован ремонт путепровода на левобережной развязке мостового перехода через Кольский залив.

Кроме этого, в рамках повышения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Мурманской области запланированы работы по обустройству наиболее опасных участков дорожными ограждениями барьерного типа, установке сигнальных столбиков для разделения транспортных потоков, установке недостающих технических средств организации дорожного движения (дорожных знаков) в соответствии с проектами организации дорожного движения.

Напомним, что один из объектов 2026 года выполнен в прошлом году. Опережающий темп работ на других объектах и высвобождение ресурсов позволили подрядчику приступить к работам на автоподъезде к Оленегорску. Приведено к нормативу 3,3 км.

Отдельный перечень участков сформирован по городу Мурманску.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/560895/#&gid=1&pid=1

Комментарии

-

Последние комментарии

Маргарита
17.01.26 12:39
17 января 2026г. в доме 12 по ул. Пушкинской нет отопления во всей квартире, доме. Позвонила на гор.линию ЖКХ, о каких либо авариях на теплотрассе не в курсе. Меня уже прет от такого безобразия, ну до
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
Наталья
17.01.26 11:53
Добрый день. Подскажите пожалуйста, переехала в Мурманскую область за мужем-военнослужащим, устроилась на работу в поликлинику, являюсь медицинской сестрой. Снимаю квартиру рядом с работой. Могу ли я
Комментарий к новости:С этого года в Мурманской области меняют условия компенсационных выплат за аренду жилья отдельным категориям медицинских работников
Д.О Вернер
20.12.25 17:45
А я думал, что там нахимовцы, а не курсанты...
Комментарий к новости:Участник проекта «Герои Севера» Александр Реведжук встретился с курсантами филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске
