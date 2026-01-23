Пресс-конференция губернатора: в 2026 году в Мурманске приступят к благоустройству двора дома, где жил исследователь Арктики Иван Папанин

Вчера на пресс-конференции губернатора Мурманской области Андрея Чибиса от журналистов прозвучал вопрос, касающийся обновления исторического центра Мурманска. Как отметил глава региона, в 2026 году в столице Кольского Заполярья приступят к благоустройству дворов.

«Мы действительно комплексно подходим к обновлению исторического центра Мурманска. Это касается ремонта домов, устройства архитектурно-художественной подсветки на них и ямочного ремонта. В этом году, помимо работ в центре – завершения улицы Ленинградской, а также площади Пять Углов и следующего этапа у «Меридиана», который станет единым комплексом, – отдельное финансирование пойдёт на дворы в центральной части города. В том числе двор дома, где жил и работал Иван Папанин. Эта тема поднималась неоднократно, я сам там был. Его обязательно приведём в порядок», – подчеркнул Андрей Чибис.

В перечень первых территорий, которых коснётся комплексное благоустройство, вошли семь дворов в историческом центре: у ДК им. С.М. Кирова (Пушкинская-Профсоюзов-Софьи Перовской), у площади Пять Углов (ул. Воровского 4/22; ул. Коминтерна, 11/2), у Мурманского областного художественного музея (ул. Коминтерна, 15; ул. Профсоюзов, 1), у здания «Почты России» (ул. Ленинградская, 27; просп. Ленина, 82а), у сквера Городов-побратимов (ул. Карла Маркса, 14, 16; ул. Володарского, 13), у Краеведческого музея (Ленина-Карла Маркса-Володарского-Рыбный) и по просп. Ленина, 94 (Ленина-Володарского-Октябрьская-Рыбный).

