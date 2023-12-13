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Мурманская область. Арктика (16+)13.12.23 13:30

Пресс-конференция губернатора: в Год семьи в Мурманской области откроют три пространства «СОПКИ.СЕМЬЯ»

Вчера, отвечая на вопросы заполярных журналистов в ходе итоговой пресс-конференции, губернатор Андрей Чибис заверил в продолжении реализации всего комплекса мер поддержки семей с детьми в Мурманской области.

«Мы обсуждаем внедрение дополнительных мер, призванных не только поддерживать северян с детьми, но и стимулировать рождаемость. В будущем году, думаю, мы сможем анонсировать новые программы», – сказал глава региона.

Андрей Чибис также поделился планами по открытию новых пространств «СОПКИ». Так, в 2024 году в Мурманской области появятся три новых центра «СОПКИ.СЕМЬЯ».

Напомним, что первое пространство «СОПКИ.СЕМЬЯ» было открыто в Мурманске в этом сентябре. На сегодняшний день в регионе работают уже три таких центра, объединенных единой концепцией, подходом к реализации и названием. Основная задача пространств, которые создаются в рамках реализации регионального стратегического плана «На Севере – жить», организовать интересный досуг для заполярных семей с детьми, а также дать возможность им и парам, которые только планируют рождение ребенка, получить квалифицированную консультацию специалистов разных сфер в неформальной обстановке.

Наряду с единой концепцией пространства объединяет и единый подход к оснащению. В каждом центре есть пеленальные столики, манежи, игровые и развивающие комплексы, чтобы в них было комфортно мамам даже с самыми маленькими детьми. Также созданы условия для проведения не только групповых занятий и мероприятий, но и индивидуальных консультаций с экспертами разных сфер.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, новые точки притяжения уже открыты на базе библиотек в Мурманске, Североморске и Полярном. В Мурманске за два месяца работы уже провели более 50 мероприятий, участниками которых стали почти 2 тысячи человек. Флотская столица пригласила жителей города уже на 19 событий. В Полярном сейчас проводится неделя «Здоровье мамы и малыша», во время которой жительницы могут принять участие в лекциях и встречах с профильными специалистами. При формировании событийного календаря во всех «СОПКИХ.СЕМЬЯ» учитываются пожелания посетителей.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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