Пресс-конференция губернатора: в Мурманске в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» отремонтируют 8 участков дорог

Вчера в рамках пресс-конференции губернатора Мурманской области Андрея Чибиса у главы региона спросили о планах по ремонту дорог в 2026 году. Так, уже определены участки улично-дорожной сети Мурманска, которые запланированы к ремонту в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Обновлению подлежат восемь участков улично-дорожной сети, из них три объекта уже законтрактованы: это участки по ул. Академика Павлова, от кольца до ул. Радищева, по ул. Радищева, от ул. Академика Книповича до ул. Куйбышева и по ул. Шевченко, от дома №36а по ул. Шевченко до Восточно-объездной дороги. Ещё пять участков, которых коснутся ремонты: - ул. Академика Книповича с ремонтом тротуаров (от ул. Полярные Зори до ул. Радищева); - ул. Скальная с ремонтом тротуаров; - ул. Беринга с ремонтом тротуаров; - ул. Юрия Гагарина, участок от перекрестка проспекта Героев-североморцев до ул. Павлика Морозова с ремонтом тротуаров и ул. Павлика Морозова, участок от ул. Гагарина до ул. Свердлова с ремонтом тротуаров; - ул. Капитана Егорова, от просп. Ленина до дома №17 по ул. Капитана Егорова с ремонтов тротуаров.

Перечень дорог сформирован, в первую очередь, на основании обращений жителей региона, результатов выездных проверок с участием сотрудников Минтранса Мурманской области, активистов Народного фронта «За Россию» и городских властей, а также по итогам инструментальной диагностики дорожных покрытий.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/560897/#&gid=1&pid=1