Пресс-конференция губернатора: в Мурманской области начат набор потенциальных резидентов для первого промышленного парка

Об этом вчера сообщил губернатор Андрей Чибис. Напомним, Президент России Владимир Путин поручил запустить на территории Арктики и Дальнего Востока к 2030 году не менее 10 промпарков, технопарков и бизнес-парков.

«Приглашаем всех потенциальных резидентов, у кого есть идеи по размещению и запуску производств на территории промпарка, направлять свои заявки в Корпорацию развития. В ближайшие несколько месяцев мы планируем завершить всю подготовку и запустить работу», – отметил глава региона.

Правительство Мурманской области инициировало проект создания первой в регионе комплексной территории с развитой инфраструктурой для производственных предприятий. Уже сейчас предприятия могут заявлять о намерении стать её резидентами.

Проект, поддержанный полномочным представителем Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым, Минвостокразвития и Минпромторгом, призван кардинально упростить запуск и расширение производств. Сейчас ведётся активная проработка источников финансирования с федеральными органами власти.

Планируется, что создаваемый промпарк будет расположен в окрестностях областного центра на площади 12 гектаров в удобной локации с высокой транспортной доступностью. Территория будет оснащена всеми необходимыми условиями для запуска новых и расширения действующих производств.

Проект входит в мастер-план Мурманской агломерации и имеет стратегическое значение за счет того, что появление в регионе площадки с готовой современной инфраструктурой позволит сократить срок и стоимость запуска новых производств. Что, в свою очередь, будет способствовать привлечению новых производств, запуску стартапов с промышленным потенциалом и созданию перспективных рабочих мест для высококвалифицированных специалистов, в том числе инженеров, программистов и технологов.

В конце 2025 года проект будущего промпарка был представлен в Москве на презентации перспективных инвестиционных проектов Мурманской области и вызвал широкий интерес у предпринимательского сообщества. На первом этапе на территории промпарка предполагается разместить не менее 10 производств. Уже на этапе планирования среднему бизнесу предлагается закрепить за собой будущие мощности, что позволит сформировать инфраструктуру парка в точном соответствии с реальными запросами инвесторов.

В первую очередь парк заинтересован в резидентах, работающих в следующих отраслях: производство судового оборудования и комплектующих, аддитивное производство и реинжиниринг, производство строительных материалов, сборка инженерного и промоборудования, производство беспилотных авиационных систем, производство хозяйственных и бытовых товаров.

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, приём заявок открыт на инвестиционном портале Мурманской области https://invest.nashsever51.ru/pages/kontakty, также представители компаний могут обратиться к заместителю губернатора Мурманской области – министру развития Арктики и экономики Мурманской области Светлане Анатольевне Панфиловой (контактные данные размещены на сайте).

