Пресс-конференция губернатора: в рамках программы «Свой дом в Арктике» построено порядка 300 домов

В 2024 году возобновится приём заявок по программе «Свой дом в Арктике». В региональном бюджете на выдачу сертификатов уже заложено 500 млн рублей. На итоговой пресс-конференции 12 декабря губернатор Андрей Чибис рассказал, какие изменения в условиях программы ждут жителей Мурманской области.

Например, установлены требования к юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям, с которым гражданин заключил предварительный договор на строительство или приобретение индивидуального жилого дома. Это относится также и к приобретению домокомплекта. Требования помогут защитить граждан от правовых рисков.

Среди условий: соответствие юридических лиц перечню ОКВЭД, время с момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц – не менее двух лет.

С 2024 года возможно будет продлить срок действия сертификата в случае необходимости замены земельного участка из-за непредвиденных обстоятельств. Также исключается возможность хранение домокоплекта в другом регионе.

Кроме этого, решено снять ограничения по наличию в собственности жилой площади для участников СВО и ветеранов боевых действий, а также членов их семей.

«Эти такие небольшие, но очень важные уточнения, внесены, исходя из опыта реализации программы. На данный момент уже построено порядка 300 домов – это очень хороший результат. Мы откровенно не ожидали быстрого использования этих денег. И программа «Арктическая ипотека»- это ещё один финансовый механизм. Решения, которые вчера были приняты президентом, очень важны», – отметил Андрей Чибис.

Губернатор напомнил о том, что Президентом Владимиром Путиным в рамках совещания по развитию опорных населённых пунктов Арктической зоны, состоявшемся 11 декабря в Архангельске, поддержаны предложения по включения в программу участников СВО и боевых действий как отдельную категорию граждан без ограничения по возрасту, а также возможность снятия ограничений по стажу работы в регионе для врачей и учителей.

Кроме того, на данный момент прорабатывается вопрос по изменению методики расчета стоимости квадратного метра недвижимости, которое также поддержано главой государства.

«Пока меняется методика. Если цена покупки выше, чем та, которая ограничена федерацией, у региона появится возможность доплачивать. Этот механизм тоже будет введён. В первые месяцы этого года ипотека станет ещё большим драйвером для людей и для развития жилищного строительства в регионе, потому что нужен финансовый механизм, который позволит увеличить спрос», – пояснил глава региона.

Напомним, в рамках программы «Свой Дом в Арктике» предоставляется единовременная денежная выплата в размере 1 млн рублей на строительство или приобретение индивидуального жилого дома или домокомплекта. А для участников СВО, ветеранов боевых действий, многодетных семей, врачей и учителей выплата составляет 1,5 млн рублей.

Всего право на получение выплаты имеют 14 категорий.

Подробную информацию об условиях программы можно получить в АНО «Центр содействия жилищному строительству Мурманской области» по телефону 8 (8152) 567-967 или адресу электронной почты: css51@inbox.ru, а также на официальном сайте Минстроя Мурманской области.