Пресс-конференция на крыше: строители отмечают профессиональный праздник

Традиционно во второе воскресенье августа свой праздник отмечают представители самой мирной профессии – строители. В преддверии Дня строителя и.о. министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков и генеральный директор регионального Фонда капитального ремонта Фёдор Денисов провели пресс-конференцию на крыше.

«Сегодня значительно увеличиваются объёмы капиталовложений в стройку. За последние два года количество объектов увеличилось почти в 2 раза. В этом году общий объём вложений порядка 7 миллиардов рублей. Это 124 мероприятия, из которых 98 объектов строительства, реконструкций и капитальных ремонтов», – отметил Алексей Грачиков.

Как подчеркнул и.о. министра строительства, ситуация с подорожанием материалов сказалась на темпах строек в регионе. Однако тесное и плодотворное взаимодействие подрядчика и заказчика несколько нивелировало последствия экономической ситуации. Несмотря на все сложности, ни одна стройка в Мурманской области не остановлена.

И капитальный ремонт многоквартирных домов яркий тому пример. Пресс-конференция прошла 6 августа на крыше дома №23 на улице Папанина в Мурманске, которая была сдана после капитального ремонта.

«На работы отводилось три месяца. Подрядчик справился за два. Эта крыша стала 34-й, которую мы приняли в 2021 году. Всего же будет приведено в порядок 90 кровель», – сообщил Федор Денисов.