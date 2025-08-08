Пресс-конференция на крыше: в Мурманске в преддверии Дня строителя журналистам ответили на вопросы о мастер-планах, реновации ЗАТО и возведении жилья

Традиционно во второе воскресенье августа свой праздник отмечают представители самой мирной профессии – строители. В преддверии Дня строителя заместитель губернатора Мурманской области Ольга Вовк, и.о. министра строительства региона Александра Карпова и генеральный директор областного Фонда капитального ремонта Юлия Барсукова провели пресс-конференцию на крыше. Представители строительной отрасли откровенно ответили на 15 вопросов журналистов.

И первый из них касался реализации мастер-планов.

«По итогам Международного арктического форума был дан ряд поручений в рамках реализации мастер-планов. В них обозначены все ключевые объекты: это и кампус мирового уровня, и строительство новых школ и детской областной больницы, и модернизация взрослой областной больницы. И таких объектов много, но все зависит от федерального финансирования. Поэтому правительство региона и губернатор Мурманской области системно отрабатывают включение каждого объекта в бюджет 2026-2028 годов. Так, например, по кампусу мы уже получили подтверждение», – отметила Ольга Вовк.

Вице-губернатор подчеркнула, что масштабные проекты жилищного строительства реализуются за счёт частного финансирования. Застройщики называют мастер-планы настольной книгой, где прописано какой участок свободен, какие на нем обременения и условия технологического подключения. Сейчас с застройщиками прорабатывается возможность застройки участков, где расположено аварийное жильё для замещения его новостройками. Сегодня на территории Мурманска и Колы идёт строительство 20 домов общей площадью 83 тысяч кв. метров. Из выставленных на рынок 1794 квартир уже приобретено 369 квартир, что составляет 20%. Всего на продажу будет выставлено 4000 квартир в новостройках Мурманска и Колы.

Отвечая на вопрос о реновации ЗАТО, Ольга Сергеевна отметила, что программа является уникальной для страны. Благодаря поддержке Президента России Владимира Путина федеральное финансирование продлено до 2030 года. Сейчас идёт разработка комплексного плана, но уже понятно, что объём мероприятий и финансирования будет сохранен.

«Добиться федерального финансирования удалось благодаря сплоченной работе правительства, строительного комплекса и муниципалитетов. Скажу честно, план 2025 года уже выполнен на 70%», – рассказала Ольга Вовк.

На фоне выросшего объёма строительства в Мурманской области логичным прозвучал вопрос о стройматериалах: откуда их поставляют и есть ли планы по возрождению их производства в регионе.

«В регионе работает более 20 производителей стройматериалов, так потребность в бетоне, например, покрывается за счёт местных производителей. Однако с учётом увеличения строящихся объектов и масштабных планов по возведению жилых домов прорабатываем с местными производителями возможность увеличения объёмов и номенклатуры стройматериалов. Открытие нового производства, исходя из сегодняшних объёмов, пока не рентабельно. Для этого понадобятся определенные дотации со стороны федерального бюджета», – объяснила Александра Карпова.

Отвечая на вопрос о модернизированной в этом году программе «Свой дом в Арктике», и.о. главы Минстроя Мурманской области отметила, что ажиотаж сохраняется – поддержку от государства на исполнение мечты о своём доме получили 225 северян. Напомним, что программа была инициирована главой региона Андреем Чибисом в рамках стратегического плана «На Севере – жить!», и по ней уже построено или приобретено 1147 домов индивидуальных жилых домов, 582 гражданина уже зарегистрировали право собственности в едином государственном реестре недвижимости на дома общей площадью больше 50 тысяч кв. метров.

С генеральным директором Фонда капитального ремонта Мурманской области Юлией Барсуковой поговорили о том, по какому принципу выбирают дома для капитального ремонта и как определяют цвета для фасадов, а также сколько домов ещё предстоит привести в порядок.

