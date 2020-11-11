Пресс-служба Минэнерго и ЖКХ Мурманской области – лауреат всероссийского конкурса «МедиаТЭК»

Подведены итоги всероссийского конкурса СМИ, пресс-служб компаний топливно-энергетического комплекса и региональных администраций «МедиаТЭК»-2020. В тройке победителей в номинации «Лучшая пресс-служба региональных органов власти» проект пресс-службы регионального министерства энергетики и ЖКХ «Открыты для диалога, готовы к сотрудничеству». Ведомство принимало участие в конкурсе впервые.

На федеральный тур конкурса поступило рекордное количество заявок – 586 из 61 региона России. Это на 30 % больше, чем в 2019 году.

Экспертный совет конкурса возглавляет Дмитрий Песков, пресс-секретарь Президента России, заместитель Руководителя Администрации Президента России. В состав Экспертного совета входят руководители крупнейших федеральных деловых СМИ, факультетов журналистики российских высших учебных заведений, представители органов государственной власти, эксперты в области ТЭК.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, основная цель конкурса – стимулирование роста профессионализма энергетических компаний в области информационного освещения своей деятельности, донесение информации до населения о проектах развития ТЭК, популяризация профессий топливно-энергетического комплекса и повышения значимости роли труда энергетиков.