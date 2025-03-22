Преступления против человечности не имеют срока давности

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в Мурманском областном суде продолжается заседание по рассмотрению заявления прокурора Мурманской области о признании геноцидом преступлений, совершённых немецко-фашистскими захватчиками в отношении мирных жителей и военнопленных на территории Мурманской области в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

21 марта участие в заседании принял губернатор Андрей Чибис.

Выступая в ходе заседания, глава региона подчеркнул важность установления юридического факта геноцида в отношении жителей Мурманской области, народа, который встал на пути немецко-фашистских захватчиков на территории Кольского Заполярья.

«В год 80-летия Великой Победы особенно важно сохранить память о жертвах и не допустить искажения истории. Мы не имеем права молчать, мы обязаны это помнить, передавать из поколения в поколение. Установление юридических фактов не позволит никому манипулировать историей, переписывать её. Уничтожение Мурманска и его жителей было чётко спланированной акцией. Напомню, что за годы войны количество погибших на территории Мурманска области превышает 200 тысяч человек. Цифра – ужасающая. У захватчиков была конкретная цель – оперативно, буквально за несколько дней захватить город, стратегически важный порт, через который шла помощь в тыл, нашим союзникам», – подчеркнул Андрей Чибис.

За годы Великой Отечественной войны Мурманск пережил 792 авиационных налёта, на него было сброшено 185 тысяч бомб.

«По оценкам историков, население Мурманска в 1941 году составляло около 125 тысяч человек. На Мурманск было сброшено примерно 1,5 бомбы на человека. Это было преднамеренное уничтожение гражданской инфраструктуры и людей. Самый массированный налёт был 18 июня 1942 года. Тогда город был разрушен на три четверти. Что касается свидетельств войны, напомню, до сих пор в разных уголках Мурманской области находят неразорвавшиеся снаряды времён Великой Отечественной войны. Например, в 2017 году, когда ещё только строился филиал Нахимовского училища в Мурманске, на площадке нашли 130-миллиметровый артиллерийский снаряд. В том же году в Семёновском озере любитель зимнего плавания случайно нашёл фугасно-авиационную бомбу, а в прошлом году при проведении работ по реконструкции в портовой инфраструктуре была найдена ещё одна неразорвавшаяся бомба. И это ещё одно наглядное свидетельство того, что противник хотел уничтожить Мурманск, уничтожить всех людей, которые в тот момент здесь проживали», – сказал губернатор.

Андрей Чибис добавил, что ещё один подтверждающий факт геноцида – действующие тогда концлагеря.

«По свидетельствам известного нашего историка Михаила Орешеты, по воспоминаниям выживших пленных только на территории Печенгского округа располагалось 12 лагерей – вблизи посёлков Лиинахамари, Никеля, поселения Трифоново, в других местах. Даже бывалые поисковики тяжело переживали, когда доставали из ям останки, у которых были переломаны кости, черепа, у многих руки связаны колючей проволокой. Это факты наглядно свидетельствуют о геноциде в отношении мирного населения», – уверен глава региона.

В завершение выступления губернатор Андрей Чибис подчеркнул, что преступления против человечности не имеют срока давности.

«Принципиально важно называть вещи своими именами. Эти трагические события не должны стать безликими строками в учебниках – это судьбы миллионов людей, которые потеряла наша страна и благодаря которым наша страна живёт и существует сейчас. Уважаемый суд, я прошу установить факт, имеющий юридическое значение, признать установленные действия и преступления, совершённые немецко-фашистскими захватчиками, их пособниками в отношении мирных жителей и военнопленных во время Великой Отечественной войне 1941-1945 годов на территории Мурманской области и признать их преступлением против человечества и геноцидом национальных этнических групп, представляющих собой население СССР и народов Советского Союза», – сказал губернатор.

Напомним, рассмотрение дела было начато Мурманским областным судом 24 февраля. В подтверждение заявленных требований суду представлен значительный объём материалов – доказательства массированных бомбардировок городов Мурманской области, содержания военнопленных в нечеловеческих условиях, уничтожения материальных и культурных ценностей.

К участию в деле привлекаются свидетели, осведомленные о фактах злодеяний немецко-фашистских захватчиков, профильные специалисты.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/