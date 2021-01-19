Преступное ноу-хау: запрещённые предметы в колонию строго режима мурманчане хотели переправить с помощью воздушного выстрела

Сотрудники ревдинской исправительной колонии строгого режима №23, проявив бдительность, предотвратили попытку доставки на территорию учреждения запрещённых предметов с помощью технического приспособления.

Часовой поста колонии заметил в лесном массиве вблизи прилегающей к учреждению режимной территории подозрительную активность двух граждан, имеющих при себе внушительный багаж. Для прояснения ситуации на место выдвинулась резервная группа караула со служебной собакой.

Заметив, что попали в поле зрения сотрудников колонии, граждане попытались скрыться в лесном массиве, но были задержаны кинологом караула.

На место предполагаемого правонарушения были вызваны сотрудники СО МО МВД России «Оленегорский».

Задержанными оказались двое мурманчан 1980 и 1968 годов рождения.

При них оказался арсенал запрещённых предметов: устройство для производства выстрела из трубы с помощью насоса и компрессора, а также то, что планировалось при помощи этого технического приспособления доставить на режимную территорию колонии: 5 мобильных телефонов, сим-карта, 2 зарядных устройства, 2 гарнитуры, 2 отвёртки, провод USB, 2 пачки прессованных дрожжей по 100 граммов каждая.

По данному факту в настоящее время проводится проверка, сообщает пресс-служба УФСИН России по Мурманской области.