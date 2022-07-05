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Мурманская область. Арктика (16+)05.07.22 09:00

Преступные действия киевских властей в Белополье Сумской области в очередной раз демонстрируют бесчеловечное отношение к судьбам граждан Украины

Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию во взаимодействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти продолжает тщательно фиксировать факты преступных действий киевского режима в отношении мирных граждан, а также использования вооруженными формированиями Украины жилых домов, образовательных учреждений и других социальных объектов в военных целях.

Как сообщает function.mil.ru, «в Северске Донецкой Народной Республики в школе №2 (ул. Богдана Хмельницкого) размещена бронетехника, крупнокалиберная артиллерия и РСЗО украинских вооружённых формирований, а в спортзале под предлогом якобы обеспечения безопасности удерживают жителей близлежащих домов;

в Одессе на территории школы №25 (ул. Академика Филатова) дислоцированы подразделения ВСУ и территориальной обороны, а в непосредственной близости от учебного заведения размещены тяжёлая техника и артиллерия;

в Щербиновке Донецкой Народной Республики в школе №21 (ул. Дзержинского) украинскими националистами оборудованы огневые позиции и снайперские точки, подходы к зданию заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено;

в Харькове на нижних и верхних этажах жилых домов (ул. Рымарская) боевики территориальной обороны оборудовали огневые позиции, при этом, местным жителям запрещено покидать свои квартиры, а все попытки граждан эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются.

Кроме того, по имеющейся достоверной информации, в Белополье Сумской области украинские неонацисты заминировали мосты через реку Крыга, которые они намерены взорвать и по уже отработанному сценарию с широким освещением в украинских и западных СМИ обвинить российские Вооруженные силы в якобы неизбирательных ударах по критически важным объектам транспортной инфраструктуры.

Подобные действия киевских властей, в очередной раз, демонстрируют бесчеловечное отношение к судьбам граждан Украины и полное пренебрежение всеми нормами морали и принципами международного гуманитарного права. Это происходит при молчаливом согласии стран так называемого коллективного Запада, которые продолжают закрывать глаза на многочисленные военные преступления киевского режима.

Ещё раз акцентируем внимание, что в ходе специальной военной операции Вооруженные силы Российской Федерации, в отличие от украинской стороны, не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры и исключительно гуманно относятся к мирному населению».

 

 

 

Фото: https://vk.com/mil

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