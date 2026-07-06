Превентивные рейды по поручению губернатора: мурманский дом на Новом Плато, 9 – пример эффективной работы УК

В Мурманской области продолжаются еженедельные рейды по превентивному контролю за состоянием многоквартирных домов. По поручению губернатора Андрея Чибиса Министерство энергетики и ЖКХ региона проверяет многоквартирные дома, не дожидаясь жалоб граждан. Седьмой рейд прошёл на прошлой неделе в Мурманске.

Первый заместитель министра Элина Акулова совместно с депутатами и представителями администрации города провела встречу с жителями дома на улице Новое Плато, 9.

Деятельность по управлению многоквартирным домом осуществляет ООО «УК «Наше Заполярье».

Встреча прошла в конструктивном ключе. Жители не высказали претензий к работе управляющей организации. Северяне отметили, что связь с УК налажена, заявки отрабатываются оперативно, в том числе аварийные.

«Управляющая организация обслуживает дом всего год, уже выполнен ремонт козырьков входных групп. В этом году запланирован ремонт одного из подъездов, остальные подъезды будут отремонтированы в последующие годы в соответствии с планом-графиком работ. Это отличный пример взаимодействия управляющей компании и жителей. Такие рейды проводятся еженедельно в обязательном порядке, и останавливаться мы не планируем», — отметила первый заместитель министра энергетики и ЖКХ региона Элина Акулова.

Напомним, что превентивные рейды, инициированные губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, проводятся еженедельно с мая текущего года для оперативного выявления проблем в сфере ЖКХ и прямого диалога с жителями. Пример дома на Новом Плато показывает, что системный контроль стимулирует управляющие организации к качественной работе, а открытый диалог позволяет своевременно корректировать планы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирных домов.

Как отмечает Минэнерго и ЖКХ Мурманской области, чтобы такая оперативная связь с жильцами была налажена во всех УК, напоминаем о цифровом помощнике — чат-боте @helpzkh_murman_bot, работающем 24/7, благодаря которому можно получить консультацию по нормам ЖКХ, отправить заявки и жалобы, а также подключиться к домовым чатам для быстрого решения общих вопросов с соседями.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/570599/#&gid=1&pid=2